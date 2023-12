L’asse contro l’immigrazione illegale 

Giorgia Meloni applaude Edi Rama, mentre dal palco il premier albanese assicura che l’accordo sui migranti fra Italia e Albania «non ha nulla di incostituzionale». Abbraccia Rishi Sunak, «un amico mio e dell’Italia», che evoca «il radicalismo di Thatcher» contro l’immigrazione illegale, e con lui avvia il cofinanziamento di un progetto italo-britannico di rimpatri volontari dalla Tunisia.

Abascal anticipa

Così in poche ore la premier, fra Atreju e Palazzo Chigi, rinsalda una triangolazione «contro i trafficanti di umani» con due Paesi extra Ue, Albania e Regno Unito, in attesa che l’Ue definisca la sua politica migratoria: lunedì sarà un giorno cruciale nel negoziato tra Parlamento europeo e Consiglio Ue. Intanto Meloni affronta il dossier migranti con Rama e Sunak e accoglie Santiago Abascal, atteso per la giornata conclusiva ma arrivato prima a sorpresa. Poi discute oltre tre quarti d’ora Elon Musk di Intelligenza artificiale, natalità e del sistema satellitare Starlink, condividendo la sua idea che non possono essere i flussi migratori a risolvere l’inverno demografico europeo.

«Business da gang»

Poco prima la premier aveva applaudito Rama che liquidava le polemiche sul protocollo fra Roma e Tirana: «I francesi i migranti non li vorrebbero, gli albanesi li accettano e sono gli albanesi il problema?». Ora il trattato è in standby davanti alla Corte costituzionale albanese e potrebbe servire fino a marzo per un verdetto, ma per il leader socialista «la decisione sarà presa molto prima». E pensare hotspot fuori dall’Italia e dall’Ue è la strada giusta anche secondo Sunak. Questa intesa e quella fra Regno Unito e Rwanda, ha assicurato il premier britannico, puntano a «interrompere il modello di business delle gang criminali. E se questo ci richiederà di aggiornare le nostre leggi e di avere conversazioni a livello internazionale per creare un framework sull’asilo politico dobbiamo farlo».

