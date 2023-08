L’asse calcio-basket in nome dei giovani 

Basket e calcio si stringono la mano. Una insolita sinergia tra due società impegnate in discipline sportive diverse ma che hanno a cuore il mondo dei giovani e che si propongono di promuovere congiuntamente valori comuni e passione.

La sinergia

Pur operando in discipline sportive diverse, basket e calcio, la mission ed i valori che Astro e Scuola calcio Gigi Riva inseguono da oltre mezzo secolo sono molto simili per non dire identici. La personale e datata amicizia dei due protagonisti dei club, il presidente Astro Riccardo Fiorelli e il dg della Scuola calcio Gigi Riva Daniele Cortis, entrambi cagliaritani doc, ha consentito il varo di un progetto destinato a far scuola: un progetto che è sociale, educativo e culturale ancor prima che sportivo in senso stretto.

Allenamenti congiunti

Un modus operandi innovativo rappresentato dal programma che prevede allenamenti incrociati: giovani calciatori che si cimentano sul parquet insieme ai loro “colleghi” cestisti e viceversa.

«Un modo originale di farli allenare, divertire, socializzare in un ambiente diverso da quello loro abituale ma che in nulla si discosti in termini educativi», spiegano le due società.

E alla presentazione della nuova stagione sportiva della Scuola Calcio Gigi Riva lunedì 4 settembre parteciperà una delegazione di rappresentanti Astro, così come pochi giorni dopo, giovedì 7, una rappresentanza della Scuola Calcio sarò presente al Palazzetto Astro.

