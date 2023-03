L’assassino va dal gip e si pente  

«Sono dispiaciuto e pentito». Durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip del Tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ieri mattina Giuseppe Pittalis, l'allevatore di 55 anni di Bitti reoconfesso che venerdì mattina ha ucciso a martellate il fratello Giorgio, di 61, al culmine di una lite nella loro azienda agricola, in località Sa 'e Lussu si è detto pentito: «è mio fratello, sangue del mio sangue, ma non ci ho visto più in quel momento».

Il delitto

L’uomo, assistito dall'avvocato Angelo Manconi (in sostituzione del collega Potito Flagella), è apparso provato, davanti al giudice, ma ha confermato la ricostruzione fatta già venerdì davanti ai carabiniere e al magistrato quando si era costituito raccontando quello che era accaduto venerdì mattina, quando i due fratelli erano impegnati a mungere le pecore. Una lite scoppiata per un Nissan Terrano fermo da giorni: lo guidava Giuseppe per raggiungere l'azienda dove gestivano un gregge. Giorgio rimproverava al fratello di non essersi attivato per ripararlo, e questo stava creando problemi nei loro spostamenti e comportava ogni mattina chiedere favori ad amici per andare al lavoro. Durante la discussione, Giorgio avrebbe dato uno spintone a Giuseppe, che a quel punto ha reagito con violenza: lì vicino c'era un grosso martello, lui lo ha preso e ha colpito ripetutamente il fratello sulla testa. Sul luogo del delitto è stato trovato anche un coltello.

«Per me era morto»

«Mi sono reso conto subito del grave reato che avevo commesso, - ha detto l’indagato - e ho chiamato un amico allevatore che mi ha accompagnato in paese: dovevo sbrigare alcune commissioni prima di costituirmi». Giuseppe è tornato a casa, si è cambiato, ha versato alcuni assegni in banca ed è passato al bar a prendere un caffè. In piazza poi ha incontrato il sindaco Giuseppe Ciccolini, ed è a lui che confesserà il delitto. Sarà il primo cittadino ad accompagnarlo poco dopo nella caserma dei carabinieri. Ieri mattina il medico legale Matteo Nioi ha eseguito l’autopsia sul corpo della vittima: almeno cinque le martellate inferte all’allevatore. Domani alle 10.30 i funerali nel santuario del Miracolo.