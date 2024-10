L’assassino suicida sepolto in gran segreto 

L’autore della strage di Nuoro è stato sepolto in solitudine e in gran segreto. Roberto Gleboni ha ucciso la moglie Giusi Massetti di 43 anni, i figli Martina di 25 e Francesco di 10 e il vicino di casa Paolo Sanna di 69. Vivo per miracolo il figlio di 14 anni. Dopo la strage, avvenuta mercoledì in via Ichnusa, il pluriomicida Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, si è spostato in via Gonario Pinna dove, prima di suicidarsi, ha puntato l’arma e ferito la madre ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sopravvissuto il fratello di Gleboni, salvo probabimente per essere uscito di casa poco prima del solito. Una strage, che non si immagina nemmeno nei peggiori film dell’orrore, ha lasciato la città e l’intera Isola senza parole, in silenzio. Proprio il silenzio ha dominato il suo funerale che si è tenuto lunedì pomeriggio in forma privata e in un luogo segreto. Ieri mattina la sepoltura e la benedizione, sempre in forma del tutto privata, ben lontana dalla commossa partecipazione per dare l’addio alle sue vittime, ovvero la moglie, due figli e il vicino di casa. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Gleboni è stato seppellito nel silenzio più totale, in gran segreto e solitudine, quasi di nascosto. Poche, pochissime, le persone a conoscenza del suo funerale, avvenuto il giorno prima di Paolo Sanna (ieri mattina in Cattedrale), Maria Giuseppina, Martina e Francesco ieri pomeriggio nella parrocchia di San Domenico Savio; entrambi molto partecipati da concittadini che hanno espresso vicinanza alle famiglie. (g. pit.)

