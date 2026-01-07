L’assassino non doveva essere in Italia 

Bologna. L’uomo accusato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio è stato fermato martedì sera a Desenzano del Garda, dopo un giorno di fuga: si chiama Marin Jelenic, è un cittadino croato, ha 36 anni e secondo le autorità non avrebbe dovuto trovarsi in Italia: il 23 dicembre il prefetto di Milano aveva emesso un provvedimento di allontanamento entro dieci giorni, dopo che era stato trovato con un coltello da cucina a Milano.

Jelenic, con numerosi precedenti per porto di oggetti “atti a offendere”, avrebbe aggredito alle spalle e ucciso Ambrosio, 34 anni, nella stradina tra il piazzale ovest della stazione di Bologna e il parcheggio del personale. Al momento del fermo gli sono stati trovati addosso due coltelli, ora sotto analisi.

A piede libero

Dal 2023 Jelenic è stato denunciato almeno cinque volte per possesso di armi da taglio, con alcuni procedimenti archiviati. In Italia dal 2019, ha una sola condanna con la condizionale per lesioni dolose, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, commessi a Vercelli nel 2025. Nonostante le segnalazioni, era rimasto a piede libero.

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato ha criticato la magistratura per la gestione di soggetti con precedenti.

Motivi abietti

Jelenic è ora in carcere a Brescia, in attesa dell’udienza di convalida, con l’accusa di omicidio aggravato da motivi abietti e dal fatto di averlo commesso in uno scalo ferroviario. Dopo il delitto non è stato rubato nulla e, secondo gli investigatori, i due non si conoscevano.

Le immagini e i soccorsi

Le telecamere hanno ripreso Jelenic mentre seguiva Ambrosio, accelerare e poi allontanarsi subito dopo l’accoltellamento. Il primo a soccorrere la vittima è stato un dipendente Italo, seguito dall’amico con cui Ambrosio aveva appuntamento, che non ha visto altre persone.

Jelenic è stato successivamente identificato dalla Polfer, ma inizialmente non fermato: dopo aver preso un treno per Piacenza, è stato fatto scendere a Fiorenzuola e poi, a Milano Rogoredo, ha trascorso la notte in ospedale. Senza cellulare, ha chiesto un telefono per contattare utenze croate. Se deciderà di parlare con il Gip potrà fornire la sua versione dei fatti.

Presidio in stazione

Intanto a Bologna colleghi e cittadini hanno ricordato Alessandro Ambrosio con un presidio in stazione e un corteo verso la prefettura, chiedendo maggiore sicurezza.

Il prefetto Enrico Ricci ha annunciato un rafforzamento delle misure a tutela del personale ferroviario.

