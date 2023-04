L’assassino gridò ad Alessandra: «Non mi ami. Muori» 

Nessuna attenuante possibile. Persino la confessione, resa a poche ore dal massacro, non è servita a Yassine Erroum, già inchiodato da numerose prove e diversi testimoni, per essere ammesso a qualche beneficio in sede processuale. Questo il quadro che emerge dalla sentenza della Corte d’Assise della Spezia che a dicembre ha condannato il 32enne marocchino all’ergastolo per l’omicidio di Alessandra Piga, 25enne di Maracalagonis, moglie e madre del suo bimbo che all’epoca aveva un anno e mezzo. Nelle motivazioni dei giudici è scritto «escluso che possano concedersi attenuanti alla luce dell’estrema gravità del fatto, desunta dalla peculiare ferocia mostrata nei confronti della vittima alla quale ha inferto reiterati colpi di coltello, persistendo nonostante il pianto e le urla del figlio minore».

La ricostruzione

Alessandra Piga, ammazzata a Castelnuovo Magra, nella provincia ligure, il 12 giugno 2021, da anni viveva una situazione che la Corte d’Assise definisce «intollerabile» a causa di un «marito violento e disinteressato al figlio e che l’aveva anche tradita, portando in casa l’amante, gesto estremo di umiliazione che aveva indotto Piga a rivolgersi a un legale per avere la separazione». Decisive per tentare di guardare all’abisso in cui era precipitata la 25enne di Maracalagonis sono state le tante testimonianze rese in aula, in particolare quella di Anna Battistini, amica di Alessandra, colei che la accolse fin dal suo arrivo nella penisola, la mise in guardia quando si avvicinò a Yassine Erroum, la confortò quando lei riferì delle violenze subite, la riprese in casa quando il matrimonio era ormai agli sgoccioli e, da ultimo, la accompagnò a Castelnuovo Magra in quel giorno di morte, quando Alessandra aveva appuntamento con Martina Pellegrinelli, l’amante di Yassine che aveva fatto da intermediaria per un incontro tra l’uomo e il bambino. «Erroum la maltrattava, la chiudeva in casa e alzava le mani», si legge nel passaggio in cui si riporta la deposizione di Battistini. A pagina 6 la ricostruzione prosegue: «Alessandra aveva confidato ad Anna che, in molte occasioni, il marito l’aveva picchiata e lasciata senza mangiare, sia quando era incinta, sia quando era già nato il bambino». Le motivazioni, articolate in 9 capitoli, si soffermano poi sul giorno del delitto quando Martina Pellegrinelli pregò Alessandra di non venir meno all’impegno di portare il bambino da Yassine perché «altrimenti mi ammazza, quello mi ammazza».

L’epilogo è stato il peggiore: Alessandra consegna il bimbo nelle braccia di Martina, sale in macchina, chiama Yassine per dirgli che avrebbe potuto tenerlo per un’ora e capisce dalla voce che lui aveva fatto uso di droghe: «Stai pippando, con mio figlio lì?», chiusa la chiamata bruscamente, aveva detto ad Anna: «Oddio il mio bimbo, oddio il mio bimbo. Lui è fatto, non ce lo lascio il mio bimbo lì». Erano quasi le 14, da lì a un’ora Alessandra sarebbe stata già morta. Ha fatto le scale di corsa e lottato per riprendersi il suo bambino, ma Yassine lo ha tenuto stretto, ha urlato, prima di passarlo a Martina Pellegrinelli che stava lì con suo figlio di due anni, mentre l’uomo armato di un coltellaccio ha iniziato a colpire la moglie, prima ancora che l’amante si chiudesse in bagno con i due piccoli.

L’omicidio