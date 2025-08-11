L’assassinio di Marco Pusceddu resta avvolto nel mistero, attesi i referti dell’autopsia  

Tre ore per dare le prime risposte sull’omicidio di Marco Pusceddu, il 51enne di Portoscuso ucciso la scorsa settimana a Buddusò. Ieri a Sassari, nell’Istituto di patologia forense, si è svolta l’autopsia sul corpo dell’uomo, a distanza di meno di quattro giorni da quei colpi di pistola, quattro o cinque, che hanno spezzato la vita del soccorritore del 118. A compiere l’esame, su disposizione della Procura della Repubblica e della pm Elisa Succu, titolare del fascicolo, sono stati i medici legali Giovanni Sciarrotta e il suo assistente Francesco Serra. I familiari di Pusceddu hanno deciso di non nominare un proprio perito per seguire le operazioni degli anatomopatologi. L’analisi dei due professionisti è iniziata nel primo pomeriggio, alle 14.30, per concludersi poco dopo le 17.30 e l’esito di quanto ravvisato dovrà essere prodotto entro 60 giorni, alla sostituta procuratrice. In una relazione che dovrà chiarire il numero di pallottole che hanno trafitto Pusceddu, a quale distanza siano state sparate e dove sono arrivate confermando se, com’è stato riferito finora, hanno raggiunto la zona del torace e quella del collo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Sassari e del nucleo di Ozieri, avranno intanto già appurato, si presume, quale sia stata la pistola e il suo piccolo calibro a essere utilizzati dall’assassino come strumento di morte. Elemento di certo non secondario per risalire all’identità del killer che, nello sparare, ha dimostrato perizia e molta freddezza, portando a termine una sorta di esecuzione, tra l'altro mirando ai punti vitali della sua vittima.

Indagini nel Sulcis

Nel Sulcis non filtra alcuna indiscrezione sulle indagini per il delitto di Marco Pusceddu. Ieri i carabinieri della Compagna di Iglesias sono andati a Portoscuso per informare i genitori del 51enne ucciso a Buddusò che era stata disposta l’autopsia. Ci sarebbero stati alcuni interrogatori, ma per il momento non ci sono indagati. Di sicuro l’attività investigativa si concentra sulla vita privata del vittima. Il capitano Luigi Di Costanzo, comandante della Compagnia dei carabinieri di Iglesias, contattato telefonicamente, è lapidario: «Nessuna dichiarazione da fare»

Anche i colleghi di lavoro dell’uomo ucciso a Buddusò rispettano la consegna del silenzio. A Teulada, dove Marco Pusceddu ha lavorato fino allo scorso febbraio, sono ancora tutti sotto choc. «Aspettiamo l’esito delle indagini. Per il momento non abbiamo niente da dire», dice Francesca Bernardini, vice presidente dell’associazione di soccorso Sud Sardegna Emergenze. Non parla nemmeno l’amico, anch’egli operatore del soccorso a Teulada, che aveva accompagnato Marco Pusceddu in ospedale dopo l’aggressione nella piazzola di Flumentepido: «Mi dispiace ma con l'azienda abbiamo deciso di non rilasciare dichiarazioni, tranne che ai carabinieri, se utili per le indagini». Silenzio anche da parte degli operatori della Sodalitas di Iglesias, dove lavora Maria Cristina Falchi, l’ex compagna di Marco Pusceddu. I due si erano lasciati il 19 febbraio del 2024. Lei lo aveva denunciato per stalking, ma pare che i due in alcune occasioni si siano incontrati nel bar di un centro commerciale di Iglesias. Intanto i parenti della vittima hanno fatto sapere che i funerali si svolgeranno a Portoscuso in forma strettamente privata. ( e. fl. – f. p.)

