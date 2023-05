L’assalto simile finito in tragedia 12 anni fa 

Dodici anni fa era finita in modo ben peggiore. Il tentativo di rapina ai danni di una coppia, davanti alla loro villetta di Flumini di Quartu, era costato la vittima al padrone di casa. Furono esplosi cinque colpi di pistola, nell’assalto all’imprenditore Riccardo Meloni, che all’epoca aveva 54 anni. Quattro mancarono il bersaglio, l’unico centro fu fatale alla vittima, colpita al petto: morì davanti agli occhi terrorizzati della moglie.

Erano le 2 del mattino del 15 gennaio 2011, e ora quelle scene tornano alla mente dopo il nuovo assalto in una villetta lungo il litorale quartese, stavolta a Capitana. Per il delitto di dodici anni fa erano poi stati arrestati tre giovani: la caccia degli investigatori era durata tre settimane, ma alla fine li ammanettarono. Gaetano Michele Borriello confessò di essere il bandito che aveva sparato, ma lo fece solo al processo d’Appello, dopo che per lungo tempo i suoi complici Albano Squizzato e Davide Pisano lo avevano accusato davanti a inquirenti e giudici. E lui negava. All’epoca del delitto a scopo di rapina, avevano tutti fra i 19 e i 21 anni.

Accuse solide, tant’è vero che - a tre anni dall’omicidio - la Cassazione chiuse la vicenda processuale condannando Borriello a 30 anni, Squizzato a 12 anni e 4 mesi, Pisano a 8 anni e 10 mesi. La rapina fu un’idea estemporanea: di Borriello, secondo la ricostruzione processuale.

In ogni storia tragica, c’è sempre un particolare che colpisce: quando fu ucciso, Meloni con la moglie stava tornando a casa dopo la veglia funebre per il suocero.

