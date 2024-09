«L’assalto nel Sulcis? Ogni giorno controllo il sito del Ministero» 

«Abbiamo presentato osservazioni contro tutti i progetti che prevedono l’arrivo dei cavidotti alla sottostazione che Terna vuole costruire nei nostri terreni agricoli. Sette sono stati bocciati dalla Soprintendenza nazionale per il Pnrr: siamo contenti, ma per nulla tranquilli. Sappiamo che l’ultima parola ce l’avrà la commissione e questa confusione tra aree idonee e non idonee non è positiva». Da Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, Giancarlo Ballisai e il Comitato Nuraxino per l’Ambiente incassano gli ultimi due pareri tecnici negativi della Soprintendenza nazionale per il parco eolico “Carbonia” dell’Enel Green Power e per il parco eolico Iberdrola tra Carbonia e Iglesias.

«Con questi due siamo a sette pareri negativi - dice Giancarlo Ballisai - ci gratifica perché viene riconosciuto il nostro lavoro, fatto di lettura dei progetti, fotografie dei luoghi, stesura delle osservazioni. In un caso ho scritto 110 pagine di osservazioni, siamo una squadra di persone del comitato e collaboriamo a preparare le osservazioni. Nel parere sul progetto Cirfini, poi bocciato dalla Soprintendenza, siamo stati citati esplicitamente per i contributi inviati nelle osservazioni. È stata riconosciuta la bontà della posizione che abbiamo espresso, questo ci fa piacere». La mobilitazione è fatta anche di monitoraggio. «Ogni giorno mi collego al sito del Ministero e vedo in tempo reale i progetti che vengono presentati - dice Ballisai - è così che mi sono reso conto, giorno dopo giorno, delle dimensioni assunte da questo assalto». Il passaggio successivo è scaricare i documenti e leggerli. «Nei progetti ci sono errori grossolani - dice Ballisai - ad esempio, a un progetto per il nostro territorio c’erano allegati espropri di Villacidro, in un altro la sottostazione di riferimento era quella di Vado, in Basilicata. Insomma, casi di copia e incolla con errori evidenti». Nelle osservazioni inviate dal Comitato Nuraxino la descrizione del territorio ha un ruolo centrale. «Molte società scrivono di conoscere il territorio ma la realtà che emerge dalle carte è diversa - continua Ballisai - la nostra conoscenza capillare del territorio fa la differenza e la trasferiamo, con molte foto dei siti archeologici e naturalistici, nelle osservazioni ufficiali». A Nuraxi Figus la battaglia contro la speculazione energetica continua. «Siamo sempre vigili, non può essere diversamente – conclude Ballisai - i nostri terreni agricoli, gli ultimi superstiti, sono stati individuati per costruire una sottostazione elettrica in cui vorrebbero far convergere tutti i cavidotti dei parchi previsti in questa zona».

RIPRODUZIONE RISERVATA