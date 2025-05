Le schede telefoniche utilizzate dalla banda finita in manette erano state acquistate quasi tutte in un negozio di Nuoro, poco prima dell’assalto a un portavalori, in Toscana. Emerge dagli atti della Procura di Livorno e dalle indagini dei carabinieri, che hanno portato a 11 arresti, all’alba di lunedì, tra Barbagia, Ogliastra e Baronia. La rapina aveva fruttato al commando 3 milioni di euro, gli inquirenti sono ora a caccia del bottino.

