«L’assalto eolico è un esproprio del territorio» 

«I terreni non sono solo spazi, sono luoghi che custodiscono storie e ricordi, dove le piante sono figlie di famiglie che ne seguono la crescita non tanto in quanto garanzia di sussistenza, ma come anime radicate nell’identità delle comunità. Per questo l’assalto eolico in Sardegna non ha niente a che vedere con l’ecologia: è più sostenibile deturpare un luogo affinché produca energia pulita per industrie e grandi città d’oltremare, o garantire che i territori con attività ecocompatibili e storie di coesistenza col luogo continuino a esistere? La mia ricerca propende per la seconda, la corsa all’eolico in Sardegna importa il danno per esportare benefici».

La ricerca

Dei progetti, le conseguenti mobilitazioni e i dibattiti attorno al cosiddetto assalto eolico in Sardegna, Sara Corona, archeologa originaria di Jerzu, ha fatto materia di studio all’Università di Cambridge, dove è stata selezionata e opera come ricercatrice. Con una ricerca sul ruolo politico e sociale del patrimonio culturale nell’Isola, finalizzata a rendere visibile l’impatto culturale di progetti di energia rinnovabile quando non passano da iniziative della comunità, Corona ha portato dentro l’accademia proposte e proteste sui parchi eolici in Sardegna. Attraverso un’analisi della narrazione attorno ai progetti e una ricerca etnografica condotta sul campo a Villanovaforru («qua la popolazione è unita nella protesta»), la ricerca fornisce un parere inequivocabile sul futuro (anche) energetico dell’Isola: «L’impatto culturale, economico e sociale della corsa all’eolico - spiega Corona - è negativo; questa non è transizione ecologica».

“Come Pratobello”

«La narrazione è che i parchi eolici in Sardegna siano necessari per combattere il cambiamento climatico, ma lo scopo principale è altro: l’energia prodotta non è pensata per coprire il fabbisogno sardo, la corsa all’eolico è la corsa delle multinazionali che compensano l’inquinamento che producono comprando azioni nel mercato dell’energia pulita, e le conseguenze negative vanno ben oltre l’estetica». La ricerca individua infatti come l’impatto dei parchi eolici sul panorama sia «irrilevante se paragonato all’impatto culturale». «Le comunità locali vengono private del diritto di decidere sulle scelte d’uso dei loro territori - prosegue Corona - attività tradizionali come pastorizia e agricoltura, caratterizzate da un interesse collettivo in quanto simbolo identitario, non possono andare avanti nelle zone espropriate per i parchi, il che a lungo termine determina che le persone non sentano più quel posto come casa».

In un’Isola in cui il tema dello spopolamento è sempre più forte, la corsa all’eolico «mina la vocazione dei territori rendendo invivibile l’abitare» e la prima conseguenza già percepita dalle comunità è che ci sia una «sottrazione del territorio». «A Villanovaforru mi hanno detto “dobbiamo fare come a Pratobello”; la corsa all’eolico è vissuta come un’occupazione del territorio, e di fatto lo è: la popolazione costretta a cedere le sue campagne non può determinare la sua sussistenza».

Danno alla memoria

Tra i punti di vista della ricerca anche una «questione archeologica». L’archeologa sottolinea infatti come «a pale eoliche enormi corrispondono fondamenta altrettanto grandi, che sconvolgono il sottosuolo alterando le unità stratigrafiche, il che significa che non hai solo un danneggiamento di eventuali reperti archeologici ma anche degli strati di terreno che permettono di ricostruire la nostra storia». L’esito è quindi «una cancellazione della memoria storica». In merito anche la Soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza si è pronunciata (nello specifico sul parco eolico Serras) con parere “fortemente negativo […] vista la fitta presenza di beni archeologici nella fascia dei 3 chilometri dagli aerogeneratori”, ma - commenta Corona - «i procedimenti vanno avanti, consapevoli del grave danno all’identità sarda».

Comunità al centro

La transizione ecologica resta una necessità per migliorare le condizioni di territori e comunità, ma come favorire il cambiamento evitando di generare nuovi impatti negativi ? Per Corona la chiave sta nelle «soluzioni condivise con le comunità locali, come ad esempio accade con le comunità energetiche». In caso contrario, aggiunge, «la nostra Isola vivrebbe una forma di ingiustizia climatica, subendo quindi le conseguenze negative delle soluzioni per affrontare il cambiamento climatico». Anche da Cambridge il parere sulla corsa all’eolico in Sardegna è quindi sfavorevole: «L’esito della ricerca è che lo Stato ha gravi responsabilità nel disconoscere il valore del patrimonio culturale seguendo logiche di sfruttamento economico del territorio sardo - conclude Corona - la tutela è centrale per la riproduzione della nostra identità».

