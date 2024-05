«L’assalto eolico? Contro i più deboli» 

C’è un filo che unisce le comunità dei sardi, degli zapotechi in Messico e dei sami nel Nord Europa: sono il bersaglio delle grandi multinazionali che puntano a stravolgere territori, storie, economie e futuro di questi popoli in nome della speculazione energetica impiantando mega centrali di produzione di energia eolica. «Le comunità ritenute deboli sono quelle più prese di mira in tutto il mondo». Se n’è parlato all’università di Cambridge in una conferenza nel Regno Unito in cui hanno partecipato i rappresentanti di altre due comunità indigene mondiali. A organizzare l’incontro online visibile in tutto il mondo è stata Sara Corona, archeologa di Jerzu e ricercatrice a Cambridge. Quello che accomuna i territori è il fatto che i progetti speculativi siano riconducibili a un modello simile replicato dappertutto.

Le voci

Hanno partecipato anche Matteo Mandis, vicesindaco di Villanovaforru, e Antonio Muscas, villacidrese e membro del comitato Su Entu Nostu, ingegnere che si occupa di tematiche ambientali, sanitarie e sociali. Assieme a loro Andrea G. Manzo Matus, antropologa sociale che rappresenta la comunità zapoteca, in Messico, ed Eirik Larsen, rappresentante del Consiglio saami del Nord Europa. Con l’ausilio di un atlante globale dell'ingiustizia climatica, che mappa e studia i conflitti tra la popolazione locale e i mega progetti speculativi (https://ejatlas.org/), Corona ha sottolineato: «Le comunità politicamente poco forti all’interno dei loro stati nazionali subiscono forme di speculazione energetica simili a quelle vissute in Sardegna».

La situazione

«La realizzazione di tutti questi grandi impianti comprometterà la possibilità di future scelte diverse e gli obiettivi della transizione ecologica», dice Muscas. «A Villanovaforru il Comune ha lavorato per contrastare i progetti per 3 turbine da 220 metri ciascuna, assieme ad una sesta che verrebbe installata a 750 metri dal nuraghe Genna Maria (Collinas), attraverso assemblee pubbliche e manifestazioni organizzate in collaborazione con il comitato Su Entu Nostu, predisponendo una significativa produzione legale in contrasto», ha spiegato Mandis. Muscas ha aggiunto: «Il nostro compito è trovare il giusto equilibrio tra l’esigenza di produrre energia e la salvaguardia dell'ambiente. Ma se non ci sottraiamo all'assalto degli speculatori, se a rappresentarci non ci sarà una classe politica preparata e coraggiosa, non ci sarà per noi una seconda occasione».

Nel mondo

Gli zapotechi del Messico e i sami del Nord Europa evidenziano problemi comuni. La comunità americana sta combattendo contro le multinazionali che cercano di installare impianti eolici nei loro territori, distruggendo l'equilibrio ecologico e sociale. Allo stesso modo, i saami stanno affrontando la pressione dei progetti eolici che minacciano il loro stile di vita e la loro sussistenza, cioè i pascoli estivi tradizionali delle renne. La discussione ha mostrato alcune similitudini nonostante le distanze tra i territori. I progetti vengono depositati da grandi compagnie multinazionali in territori poveri e poco densamente popolati. «Una sorta di colonialismo energetico si diffonde soprattutto in zone poco popolate che registrano anche un’economia povera o basata su peculiarità specifiche», ha spiegato Mandis.

Soluzioni?

Questi esempi dimostrano come la speculazione energetica sia un fenomeno globale che colpisce in modo particolare le comunità meno potenti politicamente. La scelta degli impianti ricade in zone in cui le popolazioni hanno un legame profondo con la loro terra. La resistenza contro questi progetti non è solo una lotta per l’ambiente, ma anche una difesa dei diritti umani e della giustizia sociale. La conferenza a Cambridge ha messo in luce l'importanza di una transizione energetica giusta e sostenibile per tutti. «A Villanovaforru abbiamo dato importanza alla transizione e abbattuto le emissioni di CO2 creando una Comunità energetica rinnovabile, la prima in Sardegna e tra le prime in Italia, i cui utili sono visibili e non c’è speculazione. Potrebbe essere una vera alternativa al modello di transizione ecologica che ci stanno imponendo», ha chiuso Mandis.

