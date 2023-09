L’assalto di Sinner, il sogno di Arnaldi 

Il burraco, lunghi pisolini e le passeggiate nel verde di Central Park. Il sogno americano per Jannik Sinner continua: ma è un'Italia formato Grand Slam, perché agli ottavi degli Us Open è approdato anche Matteo Arnaldi, classe 2001, protagonista di una stagione esaltante quanto sorprendente. Il 22enne di Sanremo, dopo aver eliminato Cameron Norrie adesso dovrà fare i conti con l'ostacolo più imponente, perché al prossimo turno lo aspetta il numero uno Carlos Alcaraz.

La crescita

Sinner, invece, se la vedrà con Alexander Zverev che, finalista a Flushing Meadows nel 2020, ha guadagnato il passaggio di turno battendo il bulgaro Grigor Dimitrov. L'atoatesino, il top player azzurro, sta vivendo l'avventura all'Open statunitense rispettando tempi e riposo: lo ha raccontato lui stesso, spiegando che dietro ai miglioramenti in campo c'è anche la semplice serenità con cui prepara gli appuntamenti clou. Seguendo anche una routine, come sta facendo a New York: il tennista azzurro ha centrato gli ottavi di finale agli Us Open per la terza volta consecutiva e lo ha fatto superando in quattro set il veterano Stan Wawrinka. Stesso campo, stesso avversario, quattro anni dopo, lo svizzero è stato il primo avversario di Jannik in un main draw Slam: «In 4 anni un po’ di strada l'ho fatta», dice l'azzurro, «tante cose sono rimaste uguali ma molte altre sono cambiate. Quella partita per me fu importantissima, mi ha fatto capire molte cose. Ora a tennis gioco meglio e fisicamente sono migliorato, sicuramente da allora sono cresciuto. Sono contento di essere in questa fase, contento di quello che ho fatto in questi anni ma credo di poter crescere ancora di più e questo mi dà tanta forza per il futuro», conclude.

