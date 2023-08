L’assalto delle zanzare: disinfestazioni ridotte  in tutta la Sardegna 

Sono pochi contro enormi colonie di blatte, topi, blatte e zanzare, che combattono con appalti esterni: un tempo erano un esercito, ora al massimo un plotone. Province (quel che ne resta) e Città metropolitane non hanno mezzi né personale per combattere, né per prevenire, le infestazioni soprattutto di insetti, che anni fa prendevano a “cannonate” di insetticida spruzzandolo strada per strada. E, certo, avvelenando anche animali domestici e cittadinanza, tant’è vero che la lotta a parassiti e zanzare si combatte ora sulle larve. Ma la lotta è blanda, le armi sono spuntate.

Vettori di malattie

La Sardegna è infestata dalle zanzare, presenti in enormi quantità anche dove vent’anni fa non si vedevano. Così, non stupisce che arrivi la febbre del Nilo, trasmessa tramite zanzare infette, e ora scoppia un nuovo allarme. È quello per la dengue, diffusa in Sudamerica e causata da quattro virus diversi: chi ne è contagiato si immunizza solo per la sua variante e non per le altre tre, quindi si rischia un micidiale poker. E anche in questo caso, il contagio da uomo a uomo non è possibile: serve una zanzara che in Italia non c’era mai stata, infatti tutti i casi di dengue nel nostro Paese hanno sempre riguardato persone che rientravano da viaggi in zone in cui circola il virus. Ma ora no, ora c’è un caso nel Lodigiano e uno nel Lazio ed entrambi sono “autoctoni”: non si sono mossi dal proprio paese o città, e questo significa che la zanzara vettore della dengue è in Italia, in posti lontani tra loro.

Una lotta blanda

La dengue non è mortale, benché pericolosa per il feto se la contrae una donna incinta, e ne faremmo volentieri a meno. Ma le zanzare sono sempre di più, e con loro girano ormai il virus della febbre del Nilo e almeno uno della dengue. Ci sarebbe da correre ai ripari con disinfestazioni porta a porta, ma in Sardegna la realtà è diversa: «Quel tipo di disinfestazioni», premette Paolo Meloni, responsabile del Cpai (Centro provinciale anti insetti) della Provincia del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari (le aree più popolate dell’Isola), «non si possono più fare. Alludo all’insetticida sparato sui palazzi con i cannoni: era nocivo anche per noi». Così si lasciano perdere le zanzare adulte, affidate alle “amorevoli cure” delle nostre mani che le schiacciano e dei “fornellini” di insetticida, e si agisce sulle larve: «Corsi d’acqua mappati, tombini stradali, accumuli stagnanti: coordiniamo l’intervento di squadre private che lavorano in appalto». Già, perché i servizi anti insetti esistono, ma ha pochissimi addetti. Meloni non lo dice, ma aver opportunamente abbandonato la lotta alle zanzare adulte e non avere più personale proprio, significa disinfestare sempre meno, quindi avere sempre più zanzare: «Peraltro, i sardi abbandonano le campagne laddove disinfestavano le proprietà personali, e si è perso anche quello», conclude Meloni.

Rischio infezioni

Ora, però, le notizie su West Nile anche nell’Isola e di dengue a Roma e a Lodi spaventano: il Centro nazionale sangue ha ordinato di cercare il virus in quello dei donatori nelle aree in cui ci sono i casi “autoctoni”. E presto potrebbe avvenire in tutto il Paese. «Per ora non abbiamo allerte nazionali», premette Ferdinando Coghe, responsabile del laboratorio di analisi dell’Aou (Azienda ospedaliero universitaria) di Cagliari, «ma dobbiamo capire come la dengue abbia potuto colpire in centri fra loro lontani come Roma e Lodi». Coghe non esclude che l’allarme nazionale si trasformi in controlli in tutto il sangue raccolto: «Dobbiamo stare molto attenti, ma considerato che il contagio della dengue da uomo a uomo è impossibile, è il caso di eliminare il più possibile le zanzare che trasmettono il suo virus». Perché presto, nell’Isola, l’invasione di zanzare potrebbe non causare più solo i fastidiosi pomfi: la West Nile c’è già, la dengue ce la risparmieremmo volentieri. E la palla è in mano alla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA