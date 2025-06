L’assalto del Cus Cagliari 

Il Cus Cagliari ha un solo risultato a disposizione nella finale di ritorno dei playoff di Serie B Femminile: battere la Domus Mulieris Viterbo con almeno sei lunghezze di scarto. Solo così potrà riabbracciare la Serie A2 Femminile dopo due stagioni di assenza e ripercorrere le orme della Virtus, che lo scorso anno ottenne la promozione dopo una straordinaria cavalcata playoff: la palla a due è fissata per questa sera alle 19.30 al Palasport Jacopucci di Tarquinia.

Doppia sfida

Le universitarie devono ribaltare il ko per 51-46 subito sabato scorso al PalaCus, quando le laziali hanno imposto il loro maggior tonnellaggio vicino a canestro e sono riuscite a prendersi l’inerzia nella ripresa grazie anche ai 18 punti della lunga cubana Despaigne. Decisiva, tra le file viterbesi, anche la prova dell’attesa ex Arianna Puggioni, che ha chiuso a quota 15 firmando alcuni tra i canestri più pesanti del match. Ma se è vero che l’inerzia della serie è ora nelle mani della Domus Mulieris, è altrettanto vero che il Cus ha le risorse, sia tecniche che mentali, per sovvertire i pronostici e completare la rimonta. Del resto, Caldaro e compagne sono state già protagoniste di una clamorosa rimonta in questi playoff, cancellando il -10 subito nella semifinale d’andata contro la Fantini Pontevico. In quel caso, però, le cussine avevano potuto contare sul sostegno del loro pubblico.

Parla coach Xaxa

«Vogliamo vivere questa gara con meno apprensione rispetto all’andata», ha dichiarato l’allenatore del Cus Federico Xaxa. «Sabato scorso non siamo riusciti a mettere in campo la nostra solita energia e il nostro piano partita. L’andamento del match ci ha condizionato mentalmente, ma ora dobbiamo resettare. Serve affrontare i prossimi 40 minuti con la mente libera, convinti delle nostre possibilità». Per riuscirci sarà necessario trovare delle contromisure efficaci alla maggiore fisicità delle padrone di casa, che all’andata hanno spesso colpito sfruttando le ricezioni vicino a canestro delle lunghe. Il Cus dovrà alzare l’intensità difensiva, controllare il più possibile il ritmo della partita e trovare maggior fluidità offensiva fin dai primi possessi. L’obiettivo è chiaro: «Abbiamo un sogno», ha concluso Xaxa, «e per realizzarlo dobbiamo crederci fortemente. Dare il massimo, fino in fondo. Il nostro motto è semplice: non mollare mai». L’impresa è difficile, ma non impossibile. Spetta al Cus scrivere il lieto fine.



