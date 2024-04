L’assalto dei settemila croceristi 

A mezzogiorno, evitarli è impossibile. Ma Rohan, 24 anni indiano, ci prova comunque. Ha fretta, fa il rider da due anni. Ha un pranzo da consegnare in zona San Benedetto, ma lo slalom tra le migliaia di persone che passeggiano in via Manno è quasi impossibile. Succede anche ai più attenti di andare a sbattere contro qualcuno. Donne, uomini, bambini e anziani che si muovono per inerzia, stipati. Persone e ancora persone. Inglesi, spagnoli, francesi, cinesi e giapponesi: via Manno è un muro umano di crocieristi sbarcati (ieri) su due “città del mare” (la Costa Smeralda e la Spirit of Discovery). In giro per tutto il giorno alla Marina, in Castello, a Stampace, ma anche al Poetto, la città fa il pieno e si conferma nel gotha internazionale degli scali crocieristi. «Una destinazione oltre l’immaginazione», dice Colten, in corciera insieme alla famiglia. «È la prima volta che veniamo, questa città è favolosa», aggiunge. «Il settore crociere, ormai diventato una certezza per Cagliari, ha bisogno di maggior attenzione e adeguata organizzazione per coinvolgere le tante attività cittadine e dare corpo a interventi coordinati di accoglienza che portino risorse nel sistema economico locale», dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Spero che in futuro possa finalmente diventare realtà il sistema coordinato di accoglienza che veda protagonisti gli attori culturali ed economici della città, con la regia di un soggetto unico di promozione, il tanto agognato “Dmo” cittadino. Le premesse sono state messe con l’approvazione del regolamento per l’assemblea delle attività produttive», la consulta, «e l’individuazione delle fonti di finanziamento per tutte le iniziative di promozione», la tassa di soggiorno, aggiunge.

La giornata

I primi passeggeri cominciano a sbarcare già alle 8 del mattino. Per un’ora e mezza via Riva di Ponente è un fiume continuo e costante di turisti che attraversano la passerella per raggiungere il centro della città. Si sparpagliano tra Marina e Castello, restano impalati davanti al Bastione di Saint Remy («la vista è davvero wow), approfittano della giornata praticamente estiva (23 gradi) per fare una puntatina al Poetto e a Calamosca, girano per i negozi del centro, si lanciano alla scoperta dei prodotti dell’agroalimentare, dell’artigianato locale. Un giro tra le vetrine dei negozi di via Manno e via Garibaldi, quindi un aperitivo in piazza Yenne. Alcuni prendono posto sul trenino turistico e sfidano il traffico per scoprire Cagliari. E c’è anche chi si affida al proprio intuito lasciandosi inghiottire dalle strade della Marina. Per tanti c’è anche il tempo per consumare il pranzo: spaghetti arselle e bottarga, inevitabilmente. «Ci hanno parlato di questo piatto tipico locale, dobbiamo assolutamente provarlo prima di ripartire. E per questo motivo abbiamo prenotato in un ristorante in centro», dicono Lolita Lopez, 37 anni, spagnola, e Natalia Rodrigues, 59 anni, portoghese. «Io ho acquistato una bottiglia di mirto sardo», dice Jeremy leleu, da Parigi. «Me ne hanno sempre parlato i miei amici che vengono in Sardegna da anni per le vacanze, a Cagliari tornerò il prossimo anno», aggiunge.

Il “caso” di via Roma

I crocieristi arrivano dal molo Sant’Agostino, attraversano la passerella in legno lungo via Riva di Ponente, poi alcuni (pochi) tentano di attraversare al semaforo all’angolo con piazza Matteotti, gli altri che vogliono raggiungere il centro si gettano sul semaforo di fronte alla Rinascente. In ogni caso, fuori dalle strisce pedonali, con conseguente rischio di creare un incidente con le auto che non hanno mai il semaforo rosso. «Spero si riuscirà a risolvere il problema di quell’attraversamento pedonale», dice Mannino. E conclude: «Troppo spesso si vedono gruppi di turisti attraversare dove non si potrebbe mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità. Probabilmente è un problema legato con indicazioni adeguate sia all’interno che all’esterno del porto».

RIPRODUZIONE RISERVATA