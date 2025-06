L’assalto dei Crusaders 

I Crusaders Cagliari chiamano a raccolta il proprio pubblico, per il match senza appello di questo pomeriggio (kick off alle 13) allo stadio del football americano di Terramaini. Si giocano i quarti di finale (o semifinali di Conference, se si preferisce) del campionato a 9, la Terza divisione Fidaf e l’avversario è lo stesso di un anno fa, cioè i Legionari Roma. Per i rossargento, primi nel ranking con sei vittorie su sei in regular season, sarà l’ottava volta nella final 8, due delle quali coronate con lo scudetto. La squadra dell’head coach Tim Tobin è (ma solo in teoria) favorita contro i romani (4 successi due sconfitte. ( c.a.m. )

