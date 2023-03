L’assalto dei croceristi: «Promenade senza auto, questa è una città wow» 

«Questa città è wow», aggiunge entusiasta Tim Powell, «Tutto è wow: la gente, il clima, ma soprattutto è una città davvero pulita. Arriviamo da Londra ed è la nostra prima volta qui. Com’è possibile non ci siano auto? È superlativo. Abbiamo visitato il centro, anche lì poche auto, ma tante persone a piedi, è strano». Le parole di Tim, trovano conferma nello sguardo della fidanzata Loren Mitchell che aggiunge: «È una bella città adatta a tutti. Non la immaginavamo così, mi piace l’idea di viverla a piedi senza subire il clacson delle auto, respirando a pieni polmoni l’aria pura tra i palazzi e il mare. E poi questi ristorantini nascosti tra i vicoletti antichi sono invitanti».

«Una destinazione oltre l’immaginazione», dice Colten Bennett, in corciera insieme alla famiglia, «è la prima volta che veniamo, questa città è favolosa, a misura d’uomo. È molto pulita, fa caldo e c’è questo profumo di mare che fa venire voglia di tuffarsi». Il termometro segna 16 gradi, ma per loro, abituati a temperature ben più rigide e a un cielo quasi sempre grigio, è estate. C’è anche chi va alla ricerca di un cappello per ripararsi dal sole.

Sono perlopiù inglesi. Shorts e infradito, passeggiano in mezzo alla strada e si godono il caldo primaverile che avvolge la città. Restano incantati dai palazzi che si affacciano su quella strada, ormai diventata un cantiere. Ma loro non lo sanno e la chiamano: «la promenade della Sardegna». Ne sono affascinati.

Quello che per i cagliaritani è, da due giorni, diventato un incubo, per i turisti sbarcati ieri in città è invece un sogno. Poter camminare in una via Roma libera dalle auto e dal traffico sembra piacere ai crocieristi della nave Azura che ieri hanno preso d’assalto il capoluogo.

Quello che per i cagliaritani è, da due giorni, diventato un incubo, per i turisti sbarcati ieri in città è invece un sogno. Poter camminare in una via Roma libera dalle auto e dal traffico sembra piacere ai crocieristi della nave Azura che ieri hanno preso d’assalto il capoluogo.

Sono perlopiù inglesi. Shorts e infradito, passeggiano in mezzo alla strada e si godono il caldo primaverile che avvolge la città. Restano incantati dai palazzi che si affacciano su quella strada, ormai diventata un cantiere. Ma loro non lo sanno e la chiamano: «la promenade della Sardegna». Ne sono affascinati.

Entusiasmo

«Una destinazione oltre l’immaginazione», dice Colten Bennett, in corciera insieme alla famiglia, «è la prima volta che veniamo, questa città è favolosa, a misura d’uomo. È molto pulita, fa caldo e c’è questo profumo di mare che fa venire voglia di tuffarsi». Il termometro segna 16 gradi, ma per loro, abituati a temperature ben più rigide e a un cielo quasi sempre grigio, è estate. C’è anche chi va alla ricerca di un cappello per ripararsi dal sole.

«Questa città è wow», aggiunge entusiasta Tim Powell, «Tutto è wow: la gente, il clima, ma soprattutto è una città davvero pulita. Arriviamo da Londra ed è la nostra prima volta qui. Com’è possibile non ci siano auto? È superlativo. Abbiamo visitato il centro, anche lì poche auto, ma tante persone a piedi, è strano». Le parole di Tim, trovano conferma nello sguardo della fidanzata Loren Mitchell che aggiunge: «È una bella città adatta a tutti. Non la immaginavamo così, mi piace l’idea di viverla a piedi senza subire il clacson delle auto, respirando a pieni polmoni l’aria pura tra i palazzi e il mare. E poi questi ristorantini nascosti tra i vicoletti antichi sono invitanti».

«La città è pulita»

Ed è la prima volta a Cagliari, anche per Yana e Vadym Kravec, una giovane coppia ucraina, di Kiev, ma da tempo in Polonia. «Abbiamo poco tempo, peccato. Un giorno ci piacerebbe tornare. Lo scorso anno siamo stati a Catania, bella città, ma molto caotica e sporca. Questa, invece, è molto pulita, ordinata ed elegante. La Promenade che si affaccia sul mare è fantastica. Sembra di essere in un altro mondo, raramente le grandi città hanno così tante strade solo per i pedoni».

Un giudizio positivo arriva anche da Helen Davis, manager inglese. «Bella è l’aggettivo giusto. C’è una piazza centrale che è eccellente, quello che più mi ha colpito è la dimensione della città. Si vive bene sia passeggiando sia in mezzo al traffico: a Londra è impossibile», afferma, indicando piazza Yenne. «Questo clima e queste temperature per noi sono un’utopia, ci sembra di stare in Texas», aggiunge, invece, la sua amica Deborah Ellis, mentre cerca di trascinarla in un negozio di prodotti tipici, «adesso ci dedichiamo allo shopping, vogliamo portare un po’ di buon cibo sardo a casa, il tempo è poco, ma torneremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata