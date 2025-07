L’assalto degli italiani 

Londra. C'è grande attesa a Wimbledon per il secondo lunedì dei Championships, quando saranno di scena Jannik Sinner e gli altri due italiani rimasti nel tabellone, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Una giornata destinata a tingersi d'azzurro, perché mai tanti italiani si erano spinti fino alla seconda settimana del terzo slam stagionale. Un exploit che conferma una chiara tendenza: nelle ultime cinque edizioni per ben dieci volte c'è stato un azzurro agli ottavi.

Jannik

Il capitano della spedizione azzurra, Sinner affronterà in tardo pomeriggio il veterano bulgaro Grigor Dimitrov nel suo 17° ottavo di finale Slam in carriera, il quarto di fila su questi prati. L'altoatesino avrà di fronte il n.19 del seeding, alla 15ª partecipazione ai Championships, dove nel 2014 raggiunse la semifinale. Sinner conduce 4-1 nei 5 precedenti. «Sarà fondamentale il servizio, e provare a rispondere nel modo più incisivo possibile». La specialità della casa, secondo Novak Djokovic, orgoglioso di essere stato d'ispirazione a Sinner. «La prima volta che abbiamo palleggiato insieme aveva 13 o 14 anni e già spaccava la palla», le parole del serbo.

Flavio

Ieri, per poter rientrare nell'abitazione che ha affittato, vicino all'All England Club e seguire il Gp di Formula 1, Sinner ha anticipato il suo allenamento alla mattina, sfinendo Cobolli: «finalmente... stavo a morì», ha detto alla fine, scherzando, il 23enne romano che, alla seconda partecipazione a Wimbledon ha ottenuto il miglior risultato in uno Slam. Lo attende alle 12 uno dei granatieri del circuito, il 36enne croato Marin Cilic, 198 cm di potenza esplosiva al servizio ma nel frattempo sceso al n. 83 Atp. In caso di vittoria, Cobolli si potrebbe regalare un quarto d'eccezione contro Djokovic, che sarà opposto all'australiano Alex de Minaur.

Lorenzo

In caso di successo, Sinner, dopo quello con Luca Nardi, potrebbe essere costretto ad un altro derby, con Sonego. Il 30enne torinese avrà di fronte lo statunitense Ben Shelton, n.10 del seeding, e spera di bissare i quarti raggiunti agli Australian Open. Un match in salita per Sonego che nei precedenti con il talento di Atlanta è sotto 3-1. «È la terza volta che lo affronto quest'anno e non sono mai riuscito a batterlo. È molto forte, e sull'erba può esprimere un gran tennis, è appena entrato in Top 10 e serve alla grande», ha detto Sonny.

Ottavi e polemiche

Intanto è tornato nel mirino il sistema elettronico che ha sostituito i giudici di linea, causa di un errore di chiamata durante l'incontro dei quarti traSonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova. Ier è approdata ai quarti la n.1 al mondo, Aryna Sabalenka che in due set ha regolato la belga Mertens (6-4, 7-6). Unica delle prime sei teste di serie del tabellone femminile ancora in gara, la bielorussa affronterà domani la tedesca Siegemund (n.104 Wta, allenata da Antonio Zucca). In campo maschile, lo statunitense Taylor Fritz, agevolato dal ritiro dell'australiano Thompson, trova il russo Karel Khachanov. Avanza verso la finale Carlos Alcaraz, che ha concesso un set anche ad Andrey Rublev: per lo spagnolo c’è Norrie.

RIPRODUZIONE RISERVATA