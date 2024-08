L’assalto al podio di Oppo-Soares in acqua alle 12.02 

È il giorno, anzi, il mezzogiorno. Alle 12.09 (secondo più, secondo meno, dato che la partenza è prevista per le 12.02 e ci vogliono circa 6’20” per completare i 2000 metri del percorso) sapremo se l’oristanese Stefano Oppo potrà tornare sul podio olimpico, tre anni dopo Tokyo 2020. La barca è la stessa (il Doppio pesi leggeri, cioè una barca con due canottieri di non più di 70 kg ciascuno di peso, che usano entrambi due remi), cambia il capovoga, perché in Giappone c’era Pietro Willy Ruta mentre adesso sarà Gabriel Soares (brasiliano di Como, che voga per la Marina Militare) a dover accompagnare verso il sogno olimpico il 29enne carabiniere cresciuto nel Circolo Nautico Oristano.

La batteria e la semifinale (entrambe vinte), hanno detto che l’Italia deve davvero temere soltanto Irlanda e Svizzera (ma un’occhiata a cechi, greci e norvegesi va data comunque) e dato convinzione all’entusiasmo di chi è partito dall’Isola alla volta di Parigi, sul pullmino del CN Oristano, per sostenere nello Stadio Nautico di Vaires-sur-Marnes Stefano e Gabriel. Il resto lo devono fare loro che - senza ricordare statistiche che i superstiziosi come lo stesso Oppo non amerebbero sentire - in questi anni hanno dimostrato di essere pienamente all’altezza del compito e di essersi preparati con una serietà degna dell’Olimpiade.

Quarto posto

Per Stefano è la terza esperienza olimpica. La prima, a Rio de Janeiro 2016, era a bordo del Quattro senza pesi leggeri (c’era anche Ruta) e si concluse con il quarto posto. Lo stesso piazzamento al quale è stato costretto ieri lo stesso ambizioso armo assoluto con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicolas Kohl. Oro agli Usa, per 85 centesimi sulla Nuova Zelanda, più staccata la Gran Bretagna che ha comunque preceduto nettamente gli azzurri. Notizie agrodolci dalle “ammiraglie”. L’Otto femminile è rientrato in finale grazie ai ripescaggi, operazione non riuscita all’equipaggio maschile. Per le azzurre (al debutto) è già un risultato di valore storico.

