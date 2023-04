L’asma protagonista a “15 minuti con...” 

Si parla di asma, diagnosi e trattamento, nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo L’Unione Sarda. Andrà in onda in diretta martedì 2 maggio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

L’ospite della puntata

In studio con il conduttore, il giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Paolo Serra, immunologo e allergologo del Policlinico Duilio Casula.

La patologia

L’asma è la patologia respiratoria più diffusa a livello globale: un caso prioritario di sanità pubblica da risolvere. Per l’Organizzazione mondiale della sanità, nel mondo sono oltre 300 milioni le persone che soffrono di questo problema, e di queste circa 30 milioni solamente in Europa. Non esiste un trattamento che curi risolutivamente l’asma, ma è possibile controllarne gli sviluppi ed evitare complicazioni seguendo alcuni buoni comportamenti. La terapia farmacologica prevede broncodilatatori e cortisonici tramite inalatori, pre-dosati in base alla gravità del singolo caso.

