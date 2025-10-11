VaiOnline
Sanità.
12 ottobre 2025

«L’Asl senza psicologi, ignorata la graduatoria del concorso pubblico» 

Una graduatoria approvata, una carenza di personale urgente, molti reparti quasi al collasso. Eppure, decine di psicologhe e psicologi risultati idonei restano in attesa di una chiamata che non arriva. È la denuncia che arriva da un gruppo di professionisti inseriti nella graduatoria approvata con una Determinazione dirigenziale dell’Ares del 28 dicembre 2023, relativa al concorso pubblico per 29 posti di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia, bandito quasi tre anni fa, nel novembre 2022.

«Si tratta di una situazione grave e paradossale che riguarda i servizi di psicologia delle Asl e in modo particolare di quella di Cagliari, caratterizzata da criticità strutturali e organizzative sempre più insostenibili», scrivono. Segue un breve elenco: «Le liste d’attesa superano l’anno e, in reparti come la Neuropsichiatria infantile, arrivano fino a due anni; nonostante i numerosi pensionamenti, i posti vacanti non vengono coperti da oltre 12 mesi; sebbene esista un fabbisogno triennale pubblicato dalla stessa Asl e una graduatoria vigente di idonei, quest’ultima non viene utilizzata per le assunzioni».

A preoccuparli è soprattutto il fatto che la graduatoria in questione «decadrà a dicembre 2025», «nonostante essa sia prorogabile per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 14/2025». La mancata proroga – concludono – «comporterebbe il paradosso di dover bandire un nuovo concorso, con un inutile spreco di tempo e risorse pubbliche, mentre l’urgenza di personale qualificato è già certificata dai dati di fabbisogno e dalle condizioni operative dei servizi».

