L’Asl rinvia la visita alla malata di tumore «Torni dopo le feste»  

Quattro solleciti (andati a vuoto), ottanta giorni destinati a diventare molti di più, l’appuntamento con la chemio puntualissimo e quello per ottenere il riconoscimento dell’invalidità (dovuta per legge) rimandato a data da destinarsi. «Un malato, soprattutto col cancro, dovrebbe usare le sue energie per combattere la battaglia con la malattia, non con la Asl e con la burocrazia». Roberta M., cagliaritana, ha 42 anni, è moglie, madre e paziente oncologica: da settembre bussa alle porte di chi per legge dovrebbe darle risposta in quindici giorni, ma che a distanza di oltre due mesi la rimanda a dopo le feste.

La rabbia

Chiede che non venga riportato il cognome per proteggere la più piccola dei suoi figli, che a nove anni è meglio non sappia cosa significa cancro. Al più grande, tredici anni, ha raccontato parte di una verità difficile da accettare anche per lei e scoperta quasi per caso. Una mammografia, semplice controllo, di quelli consigliati a scopo di prevenzione a tutte le donne dopo i quarant’anni. Nessun sintomo né familiarità. Poi l’esito dell’istologico, il verdetto («Ti crolla il mondo addosso») e la massa al seno asportata a fine agosto. Un pezzo di guerra vinto, per l’altro - ancora in corso - non sono previste cure, basterebbe il buon senso e un sistema funzionante e attento. «Non si può stare zitti davanti a tutto ciò che i malati subiscono. Questo schifo devono conoscerlo tutti. Lo faccio per me e per i tanti pazienti che non hanno più la forza per lottare». E intanto conta i giorni e mostra la cronistoria della vergogna. Tutta documentata.

Il silenzio

Dice la legge che un malato oncologico ha diritto all’invalidità civile, previa certificazione della commissione medica della Asl di appartenenza. Passaggio che - sempre secondo la legge - prevede massimo 15 giorni dalla presentazione della domanda. Decisamente di più nel suo caso: la comunicazione all’Inps porta la data del 3 settembre, la pratica inviata dal patronato è del 13 dello stesso mese. Da allora Roberta si ritrova a combattere coi dolori della chemio e a elemosinare un diritto all’Azienda sanitaria di Cagliari che da mesi ha fatto poco più che ammettere ciò che è palese e non accettabile. «Le commissioni, in questo preciso periodo, hanno accumulato un notevole ritardo nelle convocazioni»: la risposta alla richiesta di chiarimenti, è arrivata martedì 21 novembre, alle 10,14, tramite whatsapp. «Ho bisogno di assistenza. Per cortesia, fatemi sapere qualcosa. La norma prevede 15 giorni per i malati oncologici», replica Roberta, che intanto è arrivata al terzo ciclo di chemio. La nuova risposta della Asl è quasi imbarazzante. «Esatto. Quindici giorni. Sono ritardi inconcepibili». Poi soltanto il silenzio. E la data che ancora una volta non viene fissata. L’ultima risposta l’hanno data al marito, andato l’altro ieri in via Romagna per avere aggiornamenti sulla pratica. Faccenda liquidata con qualche scusa e un generico rinvio a dopo le feste.

L’appello

Piange solo quando parla dei suoi bambini, e degli sforzi quotidiani per nascondere la stanchezza, i dolori e anche le paure che un cancro comporta. «Sa, può sembrare strano ma non mi sono mai chiesta perché proprio a me, sono consapevole che c’è chi sta anche peggio. È la vita, purtroppo», commenta la donna. «Ciò che invece mi chiedo è perché un malato debba arrivare a tanto. Perché debba mettersi a nudo pubblicamente e ricorrere alla denuncia attraverso il giornale per cercare di ottenere ciò che è dovuto. Per quale motivo debba sollecitare per avere risposte, o aspettare mesi scontrandosi contro un silenzio inaccettabile e anche poco umano». Prende fiato. «Mi scusi». Si ferma qualche istante. Poi prende di nuovo fiato. «Ho accettato la diagnosi, ma non accetto questo sistema sanitario malato e inadeguato. Voglio ciò che mi spetta. Voglio che i malati smettano di essere calpestati in questo modo».

RIPRODUZIONE RISERVATA