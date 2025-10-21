L’Asl rimuove lo striscione del sindaco 

È rimasto appena 48 ore lo striscione appeso domenica sul tetto dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio dal sindaco di Isili, Luca Pilia. Un blitz per chiedere la riapertura del Pronto soccorso 24 ore al giorno proprio nel weekend (l’ennesimo) in cui il reparto di emergenza-urgenza è rimasto chiuso perché mancano gli specialisti.

Ieri la Asl ha rimosso il lenzuolo bianco con la scritta rossa, proprio nel momento in cui il primo cittadino veniva intervistato dagli inviati di una trasmissione di Rai Uno in diretta nazionale.

Il primo cittadino

Ieri pomeriggio Luca Pilia è passato all’ospedale per dare uno sguardo a quell’appello quasi disperato lasciato in bella mostra e invece non c’era più nulla. «C’è tristezza e rabbia», ha scritto sui social il sindaco, «e poco rispetto nei confronti della popolazione e del nostro territorio». Una scelta quasi istintiva quella dal primo cittadino domenica mattina, proprio durante una manifestazione che ha riunito tutta la comunità per ricordare un medico scomparso un anno fa. Un gesto dettato dalla preoccupazione e della rabbia per le ripetute chiusure del Pronto soccorso soprattutto nei fine settimane e nei giorni festivi.

La lettera

«Vogliamo risposte e atti concreti», ha detto il sindaco di Isili, «nascondere i problemi non giova a nessuno, la situazione è grave e necessita di una risposta, il confronto con il territorio non è più rinviabile». Un incontro è stato sollecitato da Pilia già dieci giorni fa con una lettera personale diretta all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi. «La situazione», si legge, «oltre a creare disagi immediati ai cittadini del Sarcidano e della Barbagia di Seulo, solleva forti timori in merito al futuro del nostro presidio ospedaliero e alla continuità dei servizi sanitari essenziali con ricadute soprattutto per le fasce più deboli della popolazione».

Le reazioni

L’assenza di un Pronto soccorso efficiente non riguarda solo un territorio ma bensì i comuni limitrofi che devono fare i conti con questa assenza soprattutto nei momenti in cui la presenza di un medico è più necessaria cioè durante la notte e nei giorni festivi. «Se queste criticità», continua il sindaco, «dovessero protrarsi ancora, potrebbero avere delle gravi ripercussioni sulla salute pubblica».

Alla lettera del sindaco ha fatto seguito anche quella della presidente della Comunità Montana, Barbara Laconi, ma ad oggi anche in questo caso non c’è stato ancora nessun segnale. «Vogliamo un incontro urgente», ha concluso il primo cittadino isilese, «per discutere e individuare insieme percorsi concreti per garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria degna, stabile ed efficiente». Ma ancora oggi l’unica risposta è stata la rimozione dello striscione.

