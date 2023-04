L’Asl Olbia chiede aiuto al Mater  

La sanità pubblica chiede aiuto al Mater Olbia per affrontare l’emergenza estiva in Gallura. Ieri pomeriggio, l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, e il direttore dell’Asl, Marcello Acciaro, hanno incontrato i manager della clinica privata (convenzionata) della Qatar Foundation. Il confronto è stato a tutto campo, perché il Mater Olbia Hospital sta attraversando una fase delicatissima della sua breve storia. L’incontro di ieri è avvenuto, infatti, mentre crescono i segnali di insofferenza del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, partner strategico del Mater. Il problema è il rapporto con la Regione, in riferimento, soprattutto, all’integrazione della clinica con il sistema pubblico e al mancato versamento di circa venti milioni di euro da parte dell’amministrazione regionale.

Accordo raggiunto

Il Mater ha risposto positivamente alla proposta di Doria e Acciaro. La clinica sarà di supporto all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, per gli interventi a bassa complessità di ortopedia (la casistica più frequente) e la Neurologia d’Urgenza, la Stroke Unit del Mater (Unità di Cura Cerebrovascolare) gestirà i pazienti con ictus cerebrale. Dice il direttore della Asl di Olbia, Marcello Acciaro: «Stiamo definendo i dettagli per i protocolli che integrano sempre di più il Mater, una risorsa per il territorio, nel sistema sanitario pubblico. Dalla clinica arriverà un contributo importante per la stagione estiva, che in Gallura è particolarmente impegnativa». L’assessore regionale, Carlo Doria, ha più volte parlato della necessità di nuovi accordi con il Mater.

Aiuti di stato?

Resta sul tavolo il problema dei venti milioni di euro che, sulla base dell’intesa raggiunta in passato tra Stato, Regione e Qatar, spettano al Mater per l’avviamento. Bruxelles deve dire se si tratta di una potenziale infrazione delle norme Ue che vietano gli aiuti di Stato alle imprese. Per la clinica privata si tratta di un tema fondamentale nel rapporto con la Regione, che attende (è stato ribadito ieri) le indicazioni di Roma e Bruxelles.