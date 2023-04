«L’Asl non ritira  l’apparecchio salvavita per i malati di Sla»  

«Ho dovuto combattere per ottenere il gruppo di continuità dalla Asl quando mio padre era in vita. Ora devo combattere per restituirlo, mentre altri malati di Sla lo aspettano ed è una questione di vita o di morte». A denunciare la situazione è Barbara Moi, figlia di Michelangelo Moi, morto lo scorso gennaio. Lui per molti era signor Michele, ma in tantissimi lo conoscevano come il "Babbo Natale di San Sperate", lo storico Santa Claus che per anni aveva accolto le richieste dei bimbi al Museo del Crudo di via Roma. Poi la scoperta della Sla nel 2016:

«Era cominciato come un tremore alla mano», racconta Barbara Moi, «capimmo dopo che era la sclerosi laterale amiotrofica. Per lui fu un duro colpo, dovette anche abbandonare il suo costume rosso e bianco per la malattia. Mi sono occupata di mio padre, aiutata anche da altre persone splendide, e ho dovuto combattere diverse battaglie».

L’apparecchio

Compresa quella per ottenere il gruppo elettrogeno, necessario in caso di blackout per mantenere attive le macchine che tengono in vita il paziente a casa. «Ero riuscita a ottenerlo dopo essermi rivolta alla stampa e ora lo sto facendo di nuovo, ma per il motivo contrario. Mio padre è morto da mesi e io continuo a tenere il gruppo a casa». E il malessere della 47enne sansperatina aumenta alle testimonianze che avrebbe ricevuto nelle ultime settimane: «Ci sono altre famiglie che, come noi all'epoca, attendono con ansia il gruppo. Magari gli viene detto di aspettare, nel mentre io ce l'ho in casa fermo da tre mesi. È una cosa inaccettabile. Anche perché senza di quello non possono dimettere i pazienti dalla terapia intensiva, come era successo a mio padre. Ho notificato alla Asl la mia situazione e devo attendere. Lo porterei io, ma è un macchinario pesante e che deve essere preso da persone esperte, non da me. Venite a riprenderlo, lo chiedo per il bene di altre famiglie che soffrono. So di che parlo, ci sono passata».