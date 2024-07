«L’Asl indicava i lavoratori da assumere» 

«La maggior parte delle volte individuavamo noi i lavoratori da inviare alla Asl 5, in alcuni casi ci sono stati suggerimenti sui nomi». Agnese Canalis, ex responsabile dell’agenzia interinale E-work, è la prima degli imputati nel processo Ippocrate che si sottopone ad esame. Per oltre due ore ieri ha risposto prima alle domande del pm Marco De Crescenzo poi al suo difensore Massimiliano Ravenna illustrando le procedure di somministrazione del personale. Quelle assunzioni interinali finite sotto la lente della procura che sostiene fossero pilotate, insieme ai concorsi per infermiere, ostetrica e oss fra il 2013 e 2016, in cambio di vantaggi elettorali.

L’udienza

Davanti al collegio (presidente Carla Altieri, a latere Elisa Marras e Serena Corrias) Agnese Canalis ha affermato che una volta Antonio Succu (ex primario di Ginecologia al San Martino ed ex sindaco di Macomer, difeso da Guido Manca Bitti e Roberto Olla) le inviò il nominativo di un infermiere che aveva tutti i requisiti e in altre occasioni capitò che le indicazioni arrivassero dalla segreteria della direzione Asl. È emerso che la Ework per la Asl 5 aveva un database con i curricula dei lavoratori: questo consentiva di bypassare la procedura di selezione perché i candidati erano già selezionati e ritenuti idonei. Ci sono stati momenti di tensione fra pm e difesa, Agnese Canalis a chiare lettere ha ribadito «di aver sempre rispettato le norme e non aver mai avuto legami con la politica». La difesa ha messo in luce che la Ework nel rapporto con la Asl 5 è subentrata a un’altra agenzia prendendo in carico 55 lavoratori che avevano già un contratto con l'azienda sanitaria. Infine Canalis ha sostenuto che «in passato era capitato che anche altre Asl avessero suggerito alcuni nominativi di persone da assumere».

La selezione

In apertura è stata sentita Barbara Collu, responsabile delle professioni sanitarie che ha ricordato come nella selezione per dirigente del servizio lei arrivò seconda, mentre al primo posto Angelo Piras (assistito da Basilio Brodu e Lorenzo Palermo) e terzo Gianni Piras (difeso da Luigi Satta e Aldo Luchi). Dopo il trasferimento di Angelo Piras «il ruolo di dirigente a Oristano fu dato a Gianni Piras, io fui assegnata al territorio» ha detto. Quasi demansionata, inviò due diffide e fece causa al giudice del lavoro. La difesa ha cercato di smontare l’ipotesi dell’accusa secondo cui il concorso sarebbe stato cambiato (con la creazione di due incarichi per consentire l’assunzione del terzo candidato) e i vari compiti assegnati a Collu nelle strutture territoriali.

L’indagine

A processo anche Salvatore Manai, ex responsabile degli infermieri (difeso da Antonello Spada), l’ex consigliere regionale Pds Augusto Cherchi (assistito da Pierluigi ed Enrico Meloni), gli ex manager Asl Mariano Meloni (difeso da Vittorio Campus) e Maria Giovanna Porcu (assistita da Manca Bitti e Carlo Figus); Nicola Contarini, dell'agenzia Tempor (difeso da Francesco Marongiu); Angelica Faedda (assistita da Robert Sanna); Giovanni e Daniela Sanna (difesi da Gianfranco Siuni e Claudia Piroddu).

RIPRODUZIONE RISERVATA