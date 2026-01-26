VaiOnline
Ales-Terralba.
27 gennaio 2026 alle 00:28

L’Asl incontra i sindaci: «Apriamo altri Ascot» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Incontro istituzionale fra i sindaci del distretto socio-sanitario Ales-Terralba e la direzione generale dell’Asl 5, guidata da Grazia Cattina. Un confronto definito «franco e costruttivo» durante il quale si sono affrontate le principali emergenze come la carenza di medici di base, turni irregolari nelle guardie mediche e necessità di potenziare gli Ascot.

I sindaci hanno chiesto interventi immediati, sottolineando l’urgenza di nuovi ambulatori e la formalizzazione della convenzione tra Unione dei Comuni e Asl per i progetti Snai. Tra questi spiccano l’ospedale di comunità e il centro per i disturbi alimentari previsti ad Ales. Grazia Cattina ha annunciato l’arrivo di 5 nuovi medici e un prossimo bando per ulteriori reclutamenti, oltre all’apertura di nuovi Ascot ad Ales , Laconi e Mogoro . Sul fronte delle guardie mediche, Cattina ha invitato i cittadini a utilizzare il 116117, attivo 24 ore su 24, per una corretta gestione delle urgenze. La direttrice ha poi effettuato un sopralluogo a Terralba nell’area destinata alla futura Casa di comunità, un intervento da oltre sei milioni di euro. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 