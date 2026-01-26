L’Asl incontra i sindaci: «Apriamo altri Ascot» 

Incontro istituzionale fra i sindaci del distretto socio-sanitario Ales-Terralba e la direzione generale dell’Asl 5, guidata da Grazia Cattina. Un confronto definito «franco e costruttivo» durante il quale si sono affrontate le principali emergenze come la carenza di medici di base, turni irregolari nelle guardie mediche e necessità di potenziare gli Ascot.

I sindaci hanno chiesto interventi immediati, sottolineando l’urgenza di nuovi ambulatori e la formalizzazione della convenzione tra Unione dei Comuni e Asl per i progetti Snai. Tra questi spiccano l’ospedale di comunità e il centro per i disturbi alimentari previsti ad Ales. Grazia Cattina ha annunciato l’arrivo di 5 nuovi medici e un prossimo bando per ulteriori reclutamenti, oltre all’apertura di nuovi Ascot ad Ales , Laconi e Mogoro . Sul fronte delle guardie mediche, Cattina ha invitato i cittadini a utilizzare il 116117, attivo 24 ore su 24, per una corretta gestione delle urgenze. La direttrice ha poi effettuato un sopralluogo a Terralba nell’area destinata alla futura Casa di comunità, un intervento da oltre sei milioni di euro. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA