L’Asl è a trazione femminile 

Sono un esercito, in corsia ma non solo. Alla Asl come amministrativi, operatrici socio sanitarie, infermiere, medici e dirigenti medici, hanno funzioni di coordinamento, dirigono servizi e reparti. Lo stesso direttore amministrativo è una donna, la dottoressa Tiziana Passetti. Ma le donne in ruoli apicali sono ancora poche.

La Asl ogliastrina può vantare 454 dipendenti donne con un contratto a tempo determinato o indeterminato, escludendo le dipendenti interinali. Il 72 per cento. Gli uomini non raggiungono il 30 per cento con 175 unità. Che il sistema sanitario nazionale sia appannaggio di lavoratrici donne lo dicono i numeri anche a livello nazionale, con qualche flessione in alcune regioni del sud, ma l’Ogliastra supera la media nazionale, che non arriva al 70 per cento.

L’assessore

Sandra Aresu, infermiera di 59 anni, da anni è responsabile del Cup, ha una famiglia ed è assessore ai Servizi sociali del Comune di Lanusei. «Sicuramente sono numeri che possono migliorare. Non penso sia giusto privilegiare un genere piuttosto che un altro, ma lavorare sodo per ricavarci i nostri spazi. Dobbiamo aspirare a raggiungere i ruoli che nella maggior parte dei casi oggi sono appannaggio degli uomini, non perché siamo donne, ma perché meritiamo di avere uno spazio professionalmente adeguato. Alla donna per poter stare in certi ruoli è richiesto di lavorare e studiare tanto, nessuno ti regala niente. Dobbiamo dimostrare di essere migliori per riuscire a occupare certi spazi, dimostrare sempre di avere certe qualità e di non fermarci mai. Riusciamo a conciliare tutto con grandi sacrifici, togliendo un po’ di spazio al tempo libero».

Il medico