L’Asl disegna il futuro degli ospedali 

Un futuro per gli ospedali di Isili e di Muravera. Nel Sarrabus Gerrei nascerà un reparto speciale per i pazienti oncologici, nel Sarcidano-Barbagia di Seulo un reparto per lungodegenti. E poi ancora per entrambi i presidi un eliporto a disposizione dell’elisoccorso e reparti di Chirurgia in grado di ridurre le liste d’attesa nei grandi ospedali di Ca gliari e dintorni. Tutto questo grazie a stanziamenti per la ristrutturazione dei due ospedali: 1,7 milioni per Isili e un milione per Muravera.

Sono le novità presentate ieri ai sindaci convocati a Cagliari dal manager dell’Asl 8 Marcello Tidore per l’illustrazione del piano triennale degli investimenti.

San Marcellino

Per Muravera il fiore all’occhiello sarà un macchinario ad altissima tecnologia - ce ne sono solo quattro in tutta Italia - per il trattamento delle patologie neoplastiche che dovrà essere utilizzato in combinazione con la risonanza: «È indicato - spiega Tidore - per la terapia di forme localizzate di tumore, per le quali il buon risultato del trattamento locale si traduce in reale vantaggio clinico per il paziente». A disposizione, inoltre, più di un milione di euro per la ristrutturazione del San Marcellino: 330mila euro per la riqualificazione dell’area del pronto soccorso e della zona d’ingresso (destinata ad ambulatori) e quasi 700mila euro per l’ampliamento della sala d’attesa e triage. «Stiamo valorizzando i presidi di Muravera e Isili - aggiunge Tidore - riaprendo anche le chirurgie proprio per rendere attrattivi gli ospedali periferici».

San Giuseppe

Ristrutturazione in vista anche per l’ospedale di Isili: 900mila saranno utilizzati per realizzare il reparto di lungodegenza; un’altra parte, 400 mila euro, saranno investiti per il pronto soccorso e per la creazione di aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi e la separazione dei percorsi di accesso ai piani di degenza. Gli altri 500 mila serviranno per la riqualificazione del reparto di Radiologia e dei locali del seminterrato del presidio. «Stiamo puntando molto affinché Isili e Muravera siano punto di riferimento per attività territoriali e anche per le attività di chirurgia in modo da abbattere le liste d’attesa», ha detto Tidore. L’Asl intende rendere permanente l’attività del “Centro uomo” che al San Giuseppe Calasanzio sta facendo numeri importanti, così come il servizio di dialisi per chi trascorrere le vacanze nel territorio. Tutti servizi di recente attivazione che gli utenti hanno apprezzato.

E per l’elisoccorso del Sarcidano c’è già piena sintonia con il Comune di Isili: «Abbiamo già individuato l’area», ha detto il sindaco Luca Pilia, «vicino al campo sportivo: confidiamo che il servizio non sia sostitutivo del p ronto soccorso ma integrativo, la gestione dell’emergenza- urgenza è per il nostro territorio fondamentale». E nel futuro a Isili l’ateneo c agliaritano potrebbe aprire il centro universitario di Geriatria.

