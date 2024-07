«L’Asl deve assistere il bimbo autistico» 

La sicurezza di essere nel giusto tradisce il rammarico di dover combattere ancora. Nonostante una sentenza della Corte d’appello di Cagliari gli dia pienamente ragione. Pierluigi, commerciante oristanese, e la moglie dal 2016 portano avanti una battaglia in nome del diritto alla assistenza sanitaria per il figlio autistico di 10 anni. Da otto anni la coppia si fa carico completamente delle spese per le terapie comportamentali di cui il loro figlio ha bisogno.

La battaglia

Qualche anno fa i genitori hanno deciso di ricorrere al Tribunale contro Ats Sardegna per chiedere che venisse riconosciuto il diritto a ricevere le terapie a carico del servizio sanitario regionale. «Quel ricorso era stato respinto ma eravamo convinti di aver ragione e siamo andati avanti» racconta Pierluigi, «La Corte d’appello, infatti, nel gennaio 2023 emette una sentenza riconoscendo il diritto per mio figlio a ottenere le terapie quantificate almeno in 20 ore settimanali a carico del servizio sanitario regionale. Non solo: ha condannato l’Ats, che nel frattempo non esisteva più e costituita in giudizio tramite la gestione sanitaria liquidatori, al rimborso delle spese sostenute privatamente dal 2016 in poi». Sedici pagine in cui i giudici di Cagliari spiegano nei dettagli le ragioni per le quali la sentenza di primo grado debba essere riformata per accogliere il ricorso della coppia. Una sentenza che diventa irrevocabile nell’aprile dello stesso anno. Durante lo scorso anno i legali della famiglia hanno sollecitato ripetutamente all’adempimento degli obblighi della sentenza e nell’ottobre scorso da parte della gestione sanitaria liquidatoria ottenne un parziale rimborso delle spese sostenute. «Lo scorso febbraio attivammo un atto di precetto e a maggio ottenemmo un parziale rimborso» racconta ancora Pierliugi. «La gestione sanitaria liquidatoria sostiene che le spese successive siano di competenza della Asl che, dopo la riforma, è subentrata all’Ats. Alla Asl i legali hanno notificato un atto di diffida ma senza riscontro».

Sentenza disattesa

Finora il servizio sanitario regionale non provvede all’erogazione delle terapie abilitative a favore del bambino. «Ecco perché nel frattempo siamo costretti ad affidarlo agli specialisti privati per i quali provvediamo noi. ora però ci troviamo nella difficile situazione di incapacità nell’anticipare le spese per le 20 ore settimanali previste. Riusciamo a garantire appena sei ore e questo crea danni per nostro figlio». Peraltro la coppia ha anche altri figli, con relative spese; una situazione difficile da affrontare. «Non riusciamo a capacitarci del fatto che di fronte a una sentenza la Asl continui a ignorare i suoi obblighi. Se dovesse andare avanti ci vediamo costretti a rivolgerci ancora ai giudici, nonostante il diritto a ottenere le prestazioni sanitarie sia stato riconosciuto con sentenza definitiva da oltre un anno».