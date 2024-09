L’Asl assume quaranta oss in ospedale 

Decorrenza immediata. Recita così la deliberazione 976 del direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro pubblicata ieri per l’assunzione di quaranta nuovi assistenti sociosanitari a tempo pieno e indeterminato. In attesa dei medici, c’è un rinforzo per seguire i pazienti, visto che gli oss possono svolgere mansioni come l’igiene e nutrizione dei pazienti, ma anche assistenza nell’assunzione dei farmaci e nelle attività fisioterapiche. «L’arrivo di 40 nuovi oss, a beneficio della sanità ospedaliera e del territorio, rappresenta un importante traguardo per il rafforzamento del sistema sanitario nuorese», afferma il direttore generale Paolo Cannas, che aggiunge: «Il percorso che ha condotto a questo risultato è stato avviato in stretta collaborazione con Ares, che ha gestito la procedura, e che consentirà all’Asl Nuoro di potenziare le risorse umane a disposizione delle strutture sanitarie».

«Sono certo - conclude Cannas - che il contributo dei neo assunti sarà essenziale per assicurare una migliore assistenza e un servizio ancora più efficiente a tutti i pazienti, in particolare in quei reparti dove questa figura professionale di supporto andrà ad impattare in positivo la qualità dell’assistenza come Medicina, Malattie infettive, Neurochirurgia».

