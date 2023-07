L’asino fuggente mobilita i vigili 

Caccia all’asino sulla ss 125, alle porte di Olbia. Un somaro sfuggito al controllo del proprietario ha dato filo da torcere al personale della Polizia locale di Olbia. L’equino ha fatto la sua comparsa nei giorni scorsi, attraversando la Statale 125 proprio in prossimità di alcune pericolose curve, grossomodo all’altezza del Mater Olbia. Gli automobilisti si trovavano di fronte l'asino improvvisamente, con rischi notevoli per la loro incolumità. Una situazione pericolosa, più volte segnalata alla Polizia locale. Ma quanto gli agenti coordinati dal comandante Giovanni Mannoni si recavano nei pressi del Mater a cercare l’equino, lui non si faceva trovare.

Alla fine, però, il somaro è stato intercettato in uno dei tornanti della Statale 125, poco lontano da dove era stato avvistato l’ultima volta. Gli agenti si sono avvicinati all’animale per spostarlo dalla carreggiata, ma l'animale è scappato. A quel punto è stato chiesto l’intervento della Asl di Olbia, ma il Servizio veterinario evidentemente non è attrezzato per la cattura degli asini. Quindi gli agenti della Polizia locale di Olbia sono stati costretti a fare da soli. I poliziotti si sono armati di lazo e con tutte le cautele del caso, per evitare inutili sofferenze al somaro, hanno iniziato la caccia sull’Orientale Sarda. Un agente ha mostrato doti notevoli di lancio e l’asinello è stato catturato. Dopo qualche ora di trafila burocratica per trovare una sistemazione all’equino, è spuntato il proprietario. Gli agenti lo hanno segnalato al Comando per eventuali pesanti sanzioni che riguardano la mancata custodia e le mancate microchippatura e iscrizione dell'animale. (a. b.)

