L’Asinara tra i luoghi simbolo dell’antimafia 

Luogo di memoria e di tutela ambientale, l’Asinara è entrata a far parte del museo del Presente “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, riferimento della legalità, isola simbolo dell’antimafia che nel 1985 ospitò i due giudici impegnati nella preparazione del maxi processo contro Cosa Nostra. La dichiarazione d’intenti è stata condivisa a Palermo in occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, e sottoscritta da Regione e Fondazione Falcone, Museo del presente Falcone e Borsellino, Ente Parco dell’Asinara, Comune di Porto Torres e associazione First Social Life. All’isola il riconoscimento di luogo emblematico nella storia della giustizia italiana, in particolare con la Foresteria Rossa, dove Falcone e Borsellino trascorsero un periodo cruciale della loro attività, struttura che diventerà fulcro di iniziative di formazione e culturali nel rispetto della vocazione dell’isola alla legalità, alla tutela ambientale e alla trasmissione dei valori civili. «Con l’adesione al Museo del Presente, vogliamo che questo patrimonio diventi motore di educazione, partecipazione e consapevolezza per le giovani generazioni», ha dichiarato l’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi.

