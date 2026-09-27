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Porto Torres.
28 settembre 2026 alle 00:41

L’Asinara si fa bella per i 30 anni del Parco 

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Dieci milioni di investimenti complessivamente attivati attraverso con i progetti “Clima” e i fondi regionali. Soldi che serviranno a cambiare il volto dell’Asinara, parco nazionale dove sono in corso di conclusione interventi di efficientamento energetico, recupero del patrimonio immobiliare e ripristino ambientale in diverse aree dell’isola.

Il piano di riqualificazione degli edifici avviato sia dall’Ente Parco sia dalla Conservatoria delle Coste consentirà di restituire alla comunità, entro la fine dell’anno, l’ex carcere di massima sicurezza Fornelli, l’Osservatorio del Mare nella ex diramazione di Campu Perdu. Nei primi mesi del 2027 anche le strutture dell’albergo diffuso di Cala d’Oliva.

Il prossimo anno, in occasione dei 30 anni dall’istituzione del Parco, ci sarà l’inaugurazione di alcune importanti opere, a partire dalla ex caserma Monda, del tutto rinnovata, dell’ex palazzo della Marina e la sede della Polizia, la casa del Parco con le sale didattiche e quelle destinate alle conferenze, per un centro di eccellenza della ricerca e formazione universitaria. L’anniversario incombe e l’isola si fa ancor più bella. (m. p.)

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