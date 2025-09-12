L’Asinara sarà un polo universitario 

La Foresteria Rossa, nel 1985 “rifugio” dei giudici Falcone e Borsellino in un momento cruciale della lotta alla mafia, l’ex carcere di massima sicurezza a Fornelli e l’ex diramazione agricola di Campu Perdu diventano elementi chiave del progetto di recupero della Regione dei “Luoghi della memoria” che entrano nel circuito museale diffuso e, insieme, nel piano di trasformazione dell’Asinara in un polo culturale, universitario e di alta formazione per far conoscere agli studenti la storia dell'isola.

L’avvio

L’incontro di pochi giorni fa nel capoluogo lombardo con la rettrice dell’Università statale di Milano, Marina Brambilla, il presidente e il direttore del Parco nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu e Vittorio Gazale, la direttrice della Conservatoria delle Coste della Regione, Maria Elena Dessì, e il sindaco del Comune di Porto Torres, Massimo Mulas, segna le basi per l’avvio di un protocollo d’intesa per istituire corsi universitari di approfondimento e dottorati di ricerca sulla legalità, promossi da Nando dalla Chiesa, professore ordinario di Sociologia della criminalità organizzata nello stesso dipartimento di Milano.

L’accordo

L’accordo quadro, che verrà siglato nei prossimi giorni per dare inizio ad un progettualità mirata a reperire fondi, impegna l’Ente Parco a validare l’attività di ricerca mettendo a disposizione l’archivio storico, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria di Sassari, definito da Dalla Chiesa «una delle più importanti fonti a livello internazionale, un privilegio per i giovani impegnati negli studi sulla criminalità organizzata».

L’impegno

Per Gianluca Mureddu «significa portare avanti iniziative culturali che vanno a braccetto con le attività importanti dal punto di vista ambientale e umano, dirette a valorizzare la storia dell’isola per restituire a questo luogo una narrazione positiva rispetto al passato, e trasformarla in una opportunità economica per gli operatori». L’impegno della Regione è quello di recuperare le vecchie strutture a Cala Reale, creare un centro di accoglienza per offrire circa cento posti letto, e puntare alla valorizzazione del supercarcere di Fornelli come Centro visite e luogo di studio per le varie attività didattiche. Campu Perdu, in corso di ristrutturazione, sarà la nuova “Cittadella del parco” in cui si concentreranno le attività su tartarughe e uccelli e di accoglienza per ricercatori e studenti.

