L’Asinara premia Albanese: «Il mio film dedicato ai tanti operai che hanno fatto crescere l’Italia» 

Nel suo ultimo film ha saputo essere profondamente drammatico e intenso, come le sue maschere indossate per interpretare i tanti personaggi comici e surreali ma sempre ispirati alla realtà. Antonio Albanese, attore completo, regista e sceneggiatore, per il suo quinto lavoro cinematografico “Cento domeniche” del 2023, riceverà il premio “Isole del cinema” in occasione della XIX edizione del festival “Pensieri e parole: libri e film dell’Asinara”. Sabato prossimo salirà sul palcoscenico allestito nell’isola parco, davanti alle mura dell’ex supercarcere di Fornelli, ospite speciale dell’evento a cura del direttore artistico Sante Maurizi, una delle quattro tappe della manifestazione Isole del Cinema che si snoda fra le isole di Tavolara, La Maddalena, San Pietro e l’Asinara.

Un operaio

«Questo è un film di un operaio in prepensionamento, felice di aiutare la figlia che sta per sposarsi, ma che dopo anni di lavoro cade vittima di sistema bancario al collasso che stritola gli indifesi, lavoratori di serie A che sostengono il Paese, finito come molti altri risparmiatori senza neppure un euro». Una prova per l’attore che rinuncia alla sua ironia intelligente e mostra tutto se stesso. A cominciare dal paesino sul lago di Lecco dove è nato e vissuto, in cui ha scelto di ambientare il film. Antonio Riva (Albanese), è un ex tornitore con una figlia di trent’anni che sta per sposarsi, ed una madre di 91 anni che sceglie di accudire.

Vita reale

«La stessa età di mia figlia e di mia madre nella vita reale come nel film, una storia di cui mi sono innamorato, essendo figlio di operaio, una categoria di circa 9 milioni di persone che hanno fatto crescere l’Italia». Non è un caso che il film si intitoli “Cento domeniche”. «È il nome della casa di un operaio, - racconta Albanese - che mio padre aiutò a costruire negli anni Sessanta lavorando tutti i sabato e le domeniche, per due anni di seguito, per consentire al suo amico di realizzare un sogno. Allora ci si aiutava, e questo nome mi si è tatuato nell’anima, così negli anni l’ho tirato fuori». La pellicola è parte del percorso di cinema civile che caratterizza la sua carriera da artista. Trenta film, cinque programmi televisivi, quindici spettacoli teatrali e tanti personaggi ormai celebri portati in tv, da Pier Piero, interista gay a Cetto La Qualunque, politico corrotto e colluso con la mafia, e poi Epifanio, uomo timido e gentile con capotto e sciarpa, Mino Martinelli, filosofo contemporaneo cocainomane.

Cetto La Qualunque

«Considero “Qualunquemente” , il film in cui porto sul grande schermo La Qualunque, uno dei lavori più drammatici che io abbia mai fatto nella mia carriera», dice Albanese «ma mi trascino dietro degli schemi struggenti e li propongo sempre dietro i miei personaggi, figure che ho cercato di esaltare con la comicità, ma che rivelano la cruda realtà. Nel fare questo mi lascio condizionare dalle mie origini siciliane, da mio padre, uomo onesto che ha lavorato per tutta la vita». Il premio “Isole del cinema” fa parte di una serie di riconoscimenti ricevuti da Antonio Albanese per Cento Domeniche, tra cui il Nastro d’Argento e il David di Donatello per il miglior attore protagonista. Lo riceverà davanti al cortile di Fornelli, l’ex carcere di massima sicurezza dell’Asinara che ha visto rinchiusi detenuti mafiosi. «Quella struttura potrebbe essere fonte di ispirazione per un film», aggiunge l’attore «per me che arrivo da una famiglia palermitana, figlio di un uomo costretto ad abbandonare la propria terra, e che ha sempre cercato di tenere vivo il tema. Ma soprattutto, - aggiunge - io che sono affascinato dalla Sardegna, la mia speranza è quell’edificio possa dare alle nuove generazioni l’opportunità di interagire e poter sviluppare cose nuove. La natura in quel luogo così bello non può che esaltare il consenso, quindi, quello spazio deve essere destinato ai giovani in grado di respingere la mafia e tutto ciò che di negativo c’è stato in passato, abbracciandosi e scambiandosi idee capaci di cambiare il mondo».

