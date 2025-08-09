VaiOnline
Porto Torres.
10 agosto 2025 alle 00:34

L’Asinara, adottato il piano del Parco 

Il commissario straordinario del Parco nazionale dell’Asinara, Gianluca Mureddu, firma l’adozione dell’aggiornamento del Piano del Parco, lo strumento di pianificazione di valenza ambientale, non solo di tutela e conservazione, ma anche di sviluppo delle attività di coloro che vi operano e che intendono investire, in un crescendo di compatibilità con la biodiversità, con l’obiettivo di ripopolare l’isola.

Si tratta del secondo Ente Parco in Italia che è stato capace di dotarsi di un Piano aggiornato, dopo un iter di oltre sei mesi, un risultato di rilievo raggiunto a distanza di vent’anni anni dalla sua prima redazione. «Ora si attende l’ultimo passaggio dell’iter, in consiglio regionale, per l’approvazione definitiva che renderà Legge il Piano del Parco», spiega il commissario Mureddu. Il documento esalta anche gli aspetti socio economici per accrescere l’opportunità di sviluppare attività agricole, culturali e turistiche, e dare spazio ai territori vicini al parco, da Stintino a Castelsardo, ma anche Sorso e Sassari. Il Piano prevede la distinzione delle due Zone D, Cala D’oliva e Cala Reale, la prima borgo storico dove è individuata una comunità residente e la seconda sede istituzionale e di ricerca universitaria.

