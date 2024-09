L’asilo riapre a suon di musica 

Lo storico asilo di piazza Satta riapre dopo un anno di chiusura e avvia una nuova fase. «La scuola deve andare avanti, soprattutto in una città dalla tradizione musicale. Qui la si vive tutta». Sono le parole della direttrice della scuola materna Guiso Gallisai, Emanuela Puledda, che ieri ha annunciato ai genitori, insieme a tutto il personale e al cda, il nuovo arricchimento formativo grazie a un percorso insieme a Siimus, la prima rete di scuole d’infanzia a indirizzo musicale. È la seconda in Sardegna subito dopo la scuola “Achille Boero” di Capoterra.

Le aule

Una gioia immensa per i genitori e gli oltre 130 bambini che a partire da quest’anno si cimenteranno tra le note musicali e i grandi maestri. Persino le aule sono state ribattezzate: Mozart, Verdi, Beethoven, Pavarotti per citarne alcune. Anche l’aula di musica - che conterrà gran parte degli strumenti, oltre 20 donati dalla Fondazione Giovanni Antonio Sulas rappresentata da Francesca Manca - “Carl Orff”, l’aula Motricità e quella della Lettura. La scuola avrà infatti anche una propria biblioteca.

Il restauro

L’edificio, a seguito di un crollo del soffitto, è rimasto chiuso un anno per lavori di ristrutturazione che hanno consentito inoltre il restauro della cappellina interna, ora sempre fruibile. Bimbi e personale sono stati ospitati in via Trieste e, per la mensa, hanno trovato appoggio nella Caritas diocesana, prendendola in gestione. Le cuoche hanno preparato i pasti per i bambini e per gli ospiti Caritas. Una collaborazione che si spera di coltivare ancora, vista l’enorme necessità e la povertà in aumento in città.

La cerimonia

Ieri mattina, tra l’entusiasmo del ritorno, il presidente della Fondazione Guiso Gallisai, l’avvocato Salvatore Zizi, ha affermato: «Durante le difficoltà (come il trasferimento temporaneo) ci sono sempre stati il sostegno e l’affetto da parte di tutti. Oggi dare un indirizzo musicale a questa scuola è dare ai bambini un modo di esprimere sé stessi, li abitua alla bellezza, li rende più sensibili e li arricchisce». Sulla stessa linea l’amministratore di Siimus Francesco D’Aprea: «In questa scuola traspare una bella comunità, non è scontato. Dalla direzione sino alle famiglie si percepisce un gruppo affiatato. Siamo contenti di collaborare. Ritengo questa unione non un progetto, ma una curvatura didattica che coinvolge tutti, bambini e famiglie. Sono previsti concerti didattici, premi musicali, eventi. Tutti verranno formati e informati. Abbiamo dei poli territoriali, a Nuoro il nostro riferimento è il maestro Alessandro Catte. Insieme pensiamo che la musica porti valore e esperienze nella vita dei bambini». Il maestro di musica sarà Pierluigi Manca, già noto in città. A benedire il locale il vicario del vescovo, don Giuseppe Mattana: «In un periodo in cui le scuole dei nostri paesi stanno arrancando per assenza di bambini e risorse economiche, fa ancor più piacere vedere che una realtà come questa si arricchisce e sviluppa con nuove esperienze».

