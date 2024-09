L’asilo resta chiuso per lavori in corso,  i bambini trasferiti 

«Venerdi mattina le insegnanti ci hanno chiamato per avvisarci che i bambini non sarebbero potuti entrare perché,con i lavori ancora in corso e il tetto senza guaina. L’acquazzone della notte precedente ha allegato l’asilo rendendolo inagibile», dichiara Eleonora Limoncino, mamma di una bimba che frequenta la scuola dell’infanzia di via Fratelli Cervi. «Il personale scolastico si è subito adoperato nel cercare soluzioni, anche se gran parte del materiale scolastico è andato distrutto», dice ancora la mamma.

Gli scolari sono stati momentaneamente trasferiti in via Rinascita e non essendoci altre aule disponibili, sono stati collocati nella sala mensa al momento non ancora operativa. Inoltre alcuni genitori segnalano la difficoltà nel portare ogni giorno i propri figli dall’altra parte del paese.

«Dopo un sopralluogo e in accordo con la dirigente scolastica abbiamo deciso di garantire il servizio alle famiglie, trasferendo i bambini in via Rinascita», spiega l’assessora all’istruzione Francesca Cossu

«I lavori dell’asilo di Via Cervi riguardano la rimozione della vecchia copertura e la fornitura e messa in opera con le grondaie della nuova copertura», dichiara Moralvia Montis, assessora ai Lavori pubblici, «durante l’intervento sono emersi problemi tecnici non prevedibili in fase di progettazione per cui si è reso necessario apportare delle modifiche. I tempi di consegna sono 144 giorni a partire da fine luglio. Entro settembre arriverà la copertura realizzata su misura e ha comportato più tempo per la sua realizzazione». (f. i.)

