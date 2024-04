L’asilo? No, c’è il “genitore accogliente” 

Sarà presentato oggi alle 16 nella sala consiliare del Comune il progetto “Genitore accogliente”, un servizio rivolto alle famiglie con bambini dai sei ai 36 mesi. «Una iniziativa - dice Tilde Scalas, assessora alla Pubblica istruzione - che dà la possibilità a entrambi i genitori di poter lavorare e ai bambini di frequentare coetanei sin dalla piccolissima età in un contesto familiare gestito appunto da un “Genitore accogliente” che mette a disposizione la propria abitazione, rendendolo di fatto un micro-nido».

A gestire il servizio che inizierà lunedì e che si svilupperà in due diversi nuclei composti ciascuno da cinque bambini, sarà lo stesso “genitore accogliente” che ha fatto formazione nei mesi scorsi nell’asilo nido di Maracalagonis: un progetto tutto nuovo. «In passato - aggiunge Scalas - abbiamo avuto una esperienza quasi simile, gestita non da un genitore, ma da un educatrice».

L’iniziativa è del Comune, fortemente voluta dalla stessa assessora Scalas, che, in sostanza, sostituisce l’asilo nido mai istituito in paese. Molto ha fatto anche la Polisolidale che ha organizzata la fase tecnica dell’intero programma. «Il nostro obiettivo - ha aggiunto Scalas - è comunque quello di costruire un asilo nido: sorgerà con i fondi del Pnrr: siamo già in graduatoria». (ant.ser.)

