«L’asilo nido? Diventerà il più caro d’Italia» 

Una lamentela accolta solo in parte dall’amministrazione comunale che avrebbe incontrato più volte i genitori. «Chi si è lamentato non sono tutte le famiglie ma un gruppo minoritario» ha detto il sindaco Pilia, «prima di questo provvedimento i genitori ci hanno chiesto un miglioramento del servizio, coscienti che a fronte di questo aumento ci sarebbe stato un aumento dei costi».

Nel calcolo delle nuove tariffe è entrato in gioco un nuovo fattore, quello dell’Isee al quale ormai si fa riferimento quasi sempre. «L’aumento medio», dicono i genitori «raggiunge il 64%, mentre tocca il picco del 103% per lo scaglione compreso tra i 9001 e i 15000 euro, quello in cui si concentrano probabilmente il maggior numero di utenti».

«Abbiamo l’asilo nido più caro d’Italia». I genitori dei neonati di Isili contestano le nuove tariffe del Nido d’Infanzia per il prossimo anno. «La rimodulazione», hanno scritto in una lettera inoltrata alsindaco Luca Pilia, « prevede un aumento esorbitante delle tariffe e pongono in seria discussione la possibilità delle famiglie di accedere al servizio essenziale, irrinunciabile e privo di alternative, a supporto della crescita relazionale e sociale dei bambini, del diritto al lavoro e della parità di genere». Costi che secondo i genitori risultano essere i più alti anche rispetto a Venezia, notoriamente la più cara.

Rincaro

La replica

Spiegazione non condivisa dalle mamme dei neonati: «Non ci sono giustificazioni per un simile rincaro» si legge nel documento, «che rende Isili un unicum negativo a livello nazionale. Chi governa in questo momento non solo Isili, ma anche la Regione e lo Stato, ha fatto dello slogan “Asili nido gratis e per tutti” una delle sue bandiere, impegno che noi chiediamo di rispettare».

L’assessora

«Il mio impegno» ha detto l’assessore ai servizi sociali Erica Faedda, «è stato costante nel venire incontro alle esigenze delle famiglie in tutte le loro richieste, come aprire a luglio e in altre giornate. Questo fatto, unito all’aumento del costo del personale, ha portato a un incremento delle rette, che le famiglie devono solo anticipate, poi vengono rimborsate per intero anche per Isee alti, grazie ai bonus Inps e Nidi gratis».

I genitori hanno chiesto al Comune di revocare gli aumenti e ripristinare le tariffe più consone alla realtà isilese e in linea con la tendenza regionale e nazionale. «Chi sostiene che il problema cruciale dell’Italia sia rappresentato dal crollo della natalità», scrivono ancora le famiglie, «dovrebbe spiegarci, davanti a questi dati, quale sia l’incentivo e quale la prospettiva».

«Si tratta di una polemica strumentale», chiude il sindaco Pilia, «siamo sempre andati incontro alle famiglie. Inoltre per i nuovi nati è previsto un ulteriore contributo della Regione di 600 euro al mese».

Le somme da anticipare potranno comunque essere dilazionate.

