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Arbus.
11 novembre 2026 alle 01:07

L’asilo invaso dalle zanzare, genitori preoccupati 

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L’asilo è invaso dalle zanzare, arrivano dal cimitero. La presenza degli insetti nella scuola dell’infanzia di Arbus, in via Cavallotti, continua a preoccupare il personale scolastico e i genitori dei piccoli alunni. La segnalazione da parte dell’istituto comprensivo al Comune e poi all’Asl del Medio Campidano è arrivata nei giorni scorsi. Da lì, un terzo sopralluogo dei tecnici e del personale interessato non si è fatto attendere: hanno rilevato la presenza massiccia degli insetti lungo il perimetro dell'edificio scolastico e, questa volta, anche del cimitero San Paolo, che dalla scuola è separato da una strada.

«Dopo due disinfestazioni nel caseggiato scolastico», ricorda il sindaco, Paolo Salis, «è stata fatta un’indagine più approfondita. Dagli accertamenti è emerso che i focolai di proliferazione erano nel vicino camposanto, dove vasi portafiori e contenitori con acqua stagnante offrono l’ambiente idoneo per depositare le uova e far sviluppare le larve. Pertanto, questa volta l’intervento si farà in entrambi i luoghi».

Il trattamento da parte delle squadre operative è previsto per sabato, per non interferire con le lezioni della scuola. L’ordinanza sindacale prescrive tempi, modalità e regole da rispettare.

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