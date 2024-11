L’asilo di Is Corrias chiuso da 6 anni 

Lavori in corso e asilo ancora chiuso nel quartiere selargino di Is Corrias. Uno scenario che si ripete da sei anni, da quando il nido di via Gallura è off limits. «L’anno prossimo deve aprire, nel rione ci sono nuove famiglie costrette a iscrivere i loro figli altrove», chiede il capogruppo del Pd Omar Zaher a nome delle mamme e papà residenti. «Lavori quasi completati, dobbiamo intervenire sull’impianto di climatizzazione e il nido sarà pronto per accogliere di nuovo i bambini del quartiere», assicurano il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

La lunga attesa

Nel nido di via Gallura i cancelli sono chiusi da più di sei anni, tutto sbarrato - a detta del Comune - per mancanza di bambini nel quartiere a ridosso della 554: troppo pochi per poter sostenere i costi della gestione affidata a una cooperativa. Un problema che ha costretto l’amministrazione ha ridimensionare l’offerta degli asili in città da tre a due, con le sole strutture di via Einaudi e via Serpeddì rimaste aperte. A Is Corrias no, una chiusura che inizialmente di ipotizzava temporanea ma la decisione di anno in anno viene confermata.La svolta sembrava arrivata con il finanziamento Pnrr incassato dal Comune - 210mila euro - per un restyling generale. I lavori - sospesi per un periodo e poi ripresi - sono stati di fatto realizzati, a parte quelli necessari per le verifiche sulla vulnerabilità sismica per cui il Comune ha dovuti investire ulteriori risorse, 65mila euro. «Poi interverremo sull’impianto di climatizzazione, così come abbiamo fatto per gli altri asili comunali», spiega l’assessore ai Lavori pubblici. In progetto anche pannelli fotovoltaici «per ridurre i consumi».

L’appello

L’opposizione va in pressing. «Bisogna accelerare quanto più possibile l’iter per riuscire a restituire la struttura al quartiere. Un rione in crescita che merita un servizio comunale come questo», dice Zaher, «così come si deve valutare un utilizzo aperto ai Comuni vicini se eventualmente non ci dovessero essere abbastanza bambini. Le famiglie però hanno bisogno di risposte certe perché le iscrizioni per il prossimo anno vanno fatte mesi prima. E soprattutto non possiamo più tenere una struttura comunale dove si è investito tanto ancora chiusa».Lo sanno bene Mirko Lasio e Giacomo Perdisci, entrambi neo papà residenti nel rione di Selargius. «Li abbiamo dovuti iscrivere nell’asilo di Su Planu, vicino ma è comunque scomodo per noi che abitiamo a Is Corrias», raccontano. «Confidiamo nel fatto che il prossimo anno finalmente venga aperto quello di via Gallura».

Dal Comune assicurano il massimo impegno. «Stiamo facendo il possibile per poterlo aprire da settembre 2025», dicono Concu e Argiolas, «anche perché stiamo spendendo parecchie risorse per rendere la struttura moderna e accogliente».

