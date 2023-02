L’asilo della Marina ricorda suor Teresa 

Domenica alle 11 nella cappella dell’asilo della Marina il cardinale Arrigo Miglio presiederà la solenne celebrazione per ricordare il 59mo anniversario della morte della Serva di Dio suor Teresa Tambelli.

L’attuale amministratore apostolico di Iglesias è uno dei principali protagonisti del processo di beatificazione della suora, guida dei “marianelli” e animatrice, dal 1925 al 1964, delle opere di carità nel capoluogo. Da arcivescovo di Cagliari monsignor Miglio ha segnalato alla Santa Sede l’opportunità di avviare la fase diocesana della beatificazione per suor Tambelli. Avuta l’autorizzazione vaticana, il 6 novembre 2016 ha aperto il processo , chiuso il 17 novembre 2019, il giorno dopo la nomina del suo successore, monsignor Giuseppe Baturi.

Suor Teresa morì domenica 23 febbraio del 1964. Aveva compiuto 80 anni il 17 gennaio. Nella cappella dell’asilo della Marina, davanti alla salma della Figlia della Carità che aveva “il culto del poveri – “per lei erano il senso della sua vita” – poche ore dopo la sua morte fu un continuo pellegrinaggio dei beneficati arrivati da tutte le parti della città.

Il giorno successivo i cagliaritani trasformarono il funerale di suor Tambelli in un trionfo. Fin dal mattino messe in successione nell’asilo della Marina, alle 10 solenne celebrazione nella parrocchia di Sant’Eulalia. Alle 8 l’arcivescovo Paolo Botto assistè alla liturgia eucaristica di mons. Giuseppe Lepori e recitò il Rosario, inginocchiato accanto al feretro. L’arcivescovo commentò: «Non piangiamola, abbiamo un’altra santa in cielo!». Mons Lepori disse: «Tre sono i nostri santi: Suor Nicoli, monsignor Piovella e suor Teresa. Io l’ho sempre ritenuta come santa, fin da giovinetto, un carattere distinto dagli altri due, ma una vera Santa».

