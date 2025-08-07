L’asilo comunale apre anche ad agosto 

Il cortile dell’asilo nido comunale apre le porte anche d’estate, in continuità con lo scorso anno. A partire da oggi, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì del mese di agosto, dalle 9,30 alle 12,30, il giardino del nido di via De Cristoforis, con le relative attrezzature, sarà aperto a chi vorrà trascorrere qualche momento all’aperto.

Le aperture estive sono state pensate anche come modalità di prima accoglienza, affinché i nuovi iscritti possano conoscere la struttura, avere un primo approccio insieme alle rispettive famiglie e facilitare l’inserimento. Negli orari di apertura saranno presenti le operatrici del Servizio civile, che avranno la funzione di accoglienza e orientamento, ma non di custodia dei bimbi che dovranno essere accompagnati da un adulto.

Il nido comunale, riaperto dall’attuale amministrazione dopo anni di stop, in pochi anni è diventato un punto di riferimento per tante famiglie quartesi. «Ripenso a quando nel 2020 l'ho trovato abbandonato e penso quanto oggi sia davvero emozionante vedere come si sia trasformato in un luogo vivo e partecipato, grazie anche alla cura delle famiglie che ne condividono lo spirito», il commento dell'assessora comunale alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «È un piccolo segno concreto della città accogliente che tutti desideriamo».

