L’asfalto sprofonda per una perdita, allarme in via Decio Mure 

Una piccola buca, inizialmente, che però giorno dopo giorno è diventata una voragine. In via Decio Mure, appena oltre l’entrata dell’istituto alberghiero Gramsci, i pericoli sono quotidiani, a causa del profondo e sempre più ampio cratere presente in mezzo alla strada. Sia per chi lo nota troppo tardi, sia per chi lo schiva con manovre azzardate.

Un serio pericolo per chi percorre la strada in bicicletta o in scooter. Chi avesse al sfortuna di caderci dentro, finirebbe di certo sull’asfalto, con la certezza di ossa rotte e altre ferite.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni al Comune, anche considerando quanto sia attraversata la via per arrivare a scuola ed entrare e uscire da Monserrato. La causa non è però da attribuire all’usura dell’asfalto, ma a un’ingente perdita idrica, con l’acqua che forma una piscina. «Siamo molto preoccupati, perché la buca si sta allargando molto», riconosce l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «Avevo dato mandato di ripararla, ma dopo essere stata aspirata l’acqua è ritornata subito, segno che c’è una perdita enorme. Abbiamo già inviato due Pec ad Abbanoa per sollecitare un intervento». (d. l.)

