L’asfalto sprofonda nel rione della puzza 

Una buca sull’asfalto, poco profonda, ma abbastanza da preoccupare i cittadini e l’amministrazione, tanto da intervenire subito per controllare: così sono cominciati i lavori sul piccolo cantiere (ora chiuso) all’incrocio tra via Monastir e via Croce Santa, a pochi passi dall’omonima piazza. Poco ci è voluto per scoprire che quello era (come sospettato) uno sprofondamento dell’asfalto causato da una perdita nel sottosuolo. Una perdita che potrebbe non essere arrivata solo per nuocere: il Comune, infatti, ne ha approfittato per capire da dove vengano i famigerati miasmi che infestano il quartiere ormai da anni e ha scoperto perdite dal collettore fognario.

La puzza

Le prime segnalazioni del fetore risalgono a circa due anni fa: inequivocabile odore di fogna, anche se basta passeggiare in piazza per sentire i passanti usare termini ben più coloriti. Fabio Tidili, 26enne, non ha peli sulla lingua: «Dispiace per chi ha un’attività. Io spesso frequento questa zona e non è piacevole stare all’aperto quando c’è quel puzzo». Giulio Casti, residente 23enne, aggiunge: Credo di essermi abituato a questo odore, sinceramente. Tante volte non so distinguere se ci sia o meno». Nel tempo erano arrivate anche le segnalazioni del gruppo di minoranza “San Sperate tradizione e futuro”, nel 2022, con una interrogazione in Aula. L’assessore all’Urbanistica e alla viabilità, Roberto Schirru, aveva dichiarato poi lo scorso anno: «Abbiamo fatto dei controlli, ma inconcludenti. Dovremo agire in profondità per capire la causa, ma sono interventi costosi».

I controlli

Ora però, l’asfalto sprofondato ha regalato una finestra d’opportunità all’amministrazione. «Non mi sono mai dimenticato di questo problema», dice l’assessore Schirru, «e ora interveniamo». Il primo passo era risolvere il problema della buca. «Si trattava di una lesione sul collettore delle acque piovane», spiega. «Questo ha causato una perdita nel sottosuolo e il conseguente problema del manto stradale. Quello è risolto».

Ora si pensa alla puzza: «Si interverrà nei prossimi giorni, se tutto va bene, per capire se si tratta di lesioni o allacci scorretti. Agiremo intanto con una pulizia e video ispezione. Presto ci saranno di nuovo gli operai». Troppo presto per ipotizzare quale possa essere la causa del cattivo odore che spesso si propaga nella zona, ma già c’è qualche elemento emerso con questi primi lavori: «Sono stati trovati reflui fognari dove non dovevano esserci. Questo apre a diverse possibilità, ma vedremo con chiarezza presto».

Discorso a parte sullo stato attuale delle fogne: «Erano state progettate per il paese che era all'epoca», chiude Schirru. «Ora i cittadini sono più di 8mila, raddoppiati. Anche questo può influire sui problemi che stiamo affrontando».

