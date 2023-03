L’asfalto che non c’è,  raffica di lamentele: «Noi, abitanti di serie B» 

Difficile mantenere la pazienza quando la tua strada non vede un nuovo asfalto anche da vent’anni. È quanto succede a Sestu, in molte vie piccole del centro. Si comincia da via Martiri d’Italia, dove abita Mauro Diana: «Sono qui dal 2003 e non è mai stata asfaltata. Hanno bucato la strada per i collegamenti del gas, prima, e della Open fiber dopo. Di recente hanno tagliato nuovamente per far passare quella della Tim, senza riasfaltare. Hanno ricoperto con un prodotto scadente che, col passare delle auto, si è sgretolato quasi subito».

Proseguendo, si passa in via Raffaello, dove Gianni Curreli è sulla porta: «Qui non è facile muoversi in auto, è uno slalom tra le buche; ma anche a piedi manca il marciapiede, speriamo che quando si decideranno ad asfaltare mettano anche un percorso pedonale». Indignazione a livelli massimi in via Meucci, che in parte è addirittura sterrata. Una residente attacca: «Non serve mettere il mio nome, tanto in Comune mi conoscono bene, sono andata tantissime volte». Quella di via Meucci è una situazione particolare, perché la parte iniziale fino alla prima palazzina sarebbe di competenza del Comune, e il resto privato: «Da tempo cerchiamo di ottenere attenzione, abbiamo chiesto se non di rattoppare l’asfalto almeno di mettere i marciapiedi all’inizio. Non ne possiamo più».

Emanuele Meloni, assessore ai lavori pubblici, prova a replicare: «Per poter asfaltare le strade la nostra amministrazione ha stanziato 800mila euro che servono per intervenire oltre la via Cagliari. A breve vedremo l’inizio di questi ulteriori interventi. A queste somme di bilancio comunale aggiungiamo i 500mila euro che abbiamo avuto come finanziamento dalla Regione Sardegna. Dopo gli interventi per la posa della rete del gas e della fibra ci troviamo davanti ad una situazione critica che stiamo affrontando. Destineremo tutte le risorse possibili per ridurre sempre più questa criticità. Sarebbe bello e auspicabile riuscire ad asfaltare tutto quanto, ma realisticamente facciamo i conti con i fondi disponibili».

