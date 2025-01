L’asfalto cede davanti all’ingresso del palazzo: «Avevamo segnalato da giorni la perdita idrica» 

«Abbiamo perso il conto. Saranno almeno dieci le perdite idriche che ci sono state in questo tratto di strada. Fino a quando non si interverrà rifacendo tutto il tratto di tubazioni, la situazione sarà sempre la stessa». Chi vive in via Garavetti, nel palazzo al numero 28, ieri mattina si è svegliato con l’ennesima sgradita sorpresa: proprio davanti all’uscita del parcheggio interno, l’asfalto è sprofondato. Nessuna voragine, ma comunque un problema perché l’uscita con le auto non poteva avvenire certamente in sicurezza. Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’immediata segnalazione ad Abbanoa e alla ditta incaricata di cercare una soluzione.

Ma chi abita da queste parti è stufo. «La perdita idrica», sottolineano, «c’era da diversi giorni. Lo abbiamo segnalato più volte. Così come avvenuto anche in passato. Purtroppo non è mai cambiato niente: intervengono, senza risolvere il problema. Che così si ripresenta costantemente». Il timore è che ci possano essere dei cedimenti ben più gravi rispetto a quanto accaduto ieri mattina. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA